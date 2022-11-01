«Такими темпами и Лукашенко проснется от жужжания дронов в Дроздах» 3 1.11.2022, 11:05

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Как белорусы отреагировали на атаку на флот РФ в Севастополе.

В Севастополе утром 29 октября зафиксировали атаку дронов на Черноморский флот РФ, которая наделала немалый переполох и парализовала движение кораблей. До сих пор неизвестно, сколько кораблей РФ было уничтожено.

Сайт Charter97.org посмотрел, как на успешную операцию ВСУ отреагировали наши читатели:

«Теперь любой русский корабль, высунувший нос из бухты Севастополя, это потенциальный смертник».

«Даже переполох имеет чудовищный психический эффект. Очень полезные эмоции для рашистов».

«Русских надо приучать к мысли, что Крым для них — чужая украденная земля. Есть у меня знакомая «вне политики» из Латвии, которая купила дом под Евпаторией. Я ей объяснил, что украинцы у нее его заберут, по-доброму объяснил, что пусть его продает назад русским. Лучше продать дешевле, чем лишиться за бесплатно. Уже у Зеленского объяснили, что процесс деоккупации включает в себя процесс санации, который подразумевает проверку прав на собственность».

«Молодцы, украинцы! Надо бы ударить и по берлоге Лукашенко».

«Крымский мост рашисты собирались за неделю починить, а там еще и конь не валялся — как стоял разломанный, так и стоит».

«В России еще не поняли, что Украина освобождает оккупированные территории? Может, кто им объяснит, чтоб зря не обижались... А еще лучше — пусть Россия на Украину в суд подаст: мол, украинцы стреляют по нам, убивааают. Медведеву будет повод напиться до поросячьего визга и выступить в программе Симоньян».

«Не только эти принципы изменила Украина, но и законы ведения войны, а также весь миропорядок, начав наступление на мировое зло. Зеленский закономерно стал мировым лидером, а народ страны — локомотивом возрождения человечества».

«Украина испытала в боевых условиях методику комплексной атаки на большие надводные цели легких, малозаметных, самодвижущихся б/п -сов, управляемых на значительном удалении от места боя. Следующий этап — подводные дроны против субмарин».

«Такими темпами и Лукашенко проснется от жужжания дронов в Дроздах».

«Имея достаточно большой флот таких дронов, можно было бы и Крым деокупировать. Наверное, Украина всерьез это готовит и в этот раз проводила их испытания в боевых условиях».

«Факт в том, что русских — оглушили. Они получили оглоблей по ушам. Да еще какой оглоблей. Пускай теперь радуются, что еще хоть что-то бултыхается возле оккупированного Севастополя. Пусть знают, что скоро настанет черед и этих корыт, если не свалят в Новороссийск какой».

«В век современных технологий проведение военных операций выходит на новый уровень. Груда железа оказывается беспомощной перед работой компьютерных гениев ВСУ. Что ждать следующим шагом, бункер?»

«Многоходовочки бывают не только в Кремле».

«Российский флот получил мокрой тряпкой по морде, утерся и пошел драить палубу».

«Чем больше длится война, тем больше Россия погружается в позорище и презрение на глазах всего мира. Даже Китай уже проявляет не скрываемое презрение».

«Путинские вояки попали по крупному с этим 24 февраля. Передовое западное оружие + украинские бойцы — такая смесь круче водородной бомбы!»

«Рашисты никогда сразу не признают свои крупные поражения. Будут долго тянуть резину, отнекиваться, потом все равно признают, что русский военный корабль пошел единственно возможным курсом — на дно», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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