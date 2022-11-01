В Минске неизвестный ходил по подъезду и дергал дверные ручки: видео 1 1.11.2022, 11:15

Это происходило почти в полтретьего ночи.

Камеры видеонаблюдения — спасение во многих ситуациях: найти хозяина потерявшейся вещи, определить номер проехавшего по газону авто, подловить подъездного курильщика. Спектр «действия» камер бесконечно широк. Порой благодаря им удается увидеть то страшное, что происходит в ночи, пока все добрые люди спят.

Пугающим видео поделился с «Онлайнером» минчанин Александр со своими соседями. На записи подъездной камеры хорошо видно, как мужчина не очень опрятной наружности ходит по лестничной площадке и нажимает на ручки всех дверей: а вдруг откроется. Время — почти полтретьего ночи, дата — 30 октября.

— Камера уже давно установлена в подъезде, все — ради безопасности, — рассказывает Александр. — Жильцы знают о ее существовании, плюс на информационном стенде есть предупреждение. Соответственно, некоторые соседи имеют доступ к видеоархиву.

Понятно, что в такое время — около трех часов ночи — бодрствуют далеко не все. Но нам повезло: сосед заметил странного посетителя и его не менее странное поведение. Сохранил запись.

В какой-то момент на видео появляется еще один человек: жилец первого этажа, на ручку двери которого только что нажимал незваный гость. Мужчины коротко поговорили, и минчанин зашел в квартиру, оставив гостя в подъезде.

— Кстати, после разговора с одним из жильцов этот мужчина не ушел из подъезда, а дальше пошел по этажам. Там камер, к сожалению, нет, поэтому непонятно, что он там делал.

Отмечу, что за несколько дней до этого я устно обратился в организацию, обслуживающую наш домофон, и рассказал, что замок некорректно работает, то есть не всегда закрывается. Но так как со мной договор на обслуживание не составлен, в исправлении проблемы мне отказали (а также в возможности приобретения ключей от домофона или предоставлении кода доступа), — отмечает Александр.

Что именно хотел сделать ночной посетитель — непонятно. Возможно, в его помыслах не было ничего дурного, и человек посреди ночи просто не мог припомнить, где именно живут его друзья. Поэтому проверял каждую дверь. Но в любом случае это лишнее напоминание того, как важно закрывать входные двери: напугать такой «полуночник» может знатно, да и обнаружить утром спящего у тебя в коридоре или гостиной чужого человека — очень сомнительное удовольствие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».