Генерал Бен Ходжес: Украина вернет Крым и утраченные территории до лета 2023 года 1 1.11.2022, 11:16

Бен Ходжес

Зима сыграет на руку ВСУ.

Американский генерал Бен Ходжес даже не сомневается, что Украина вернет все свои утраченные территории. Однако это произойдет не раньше лета 2023 года. При этом бывший командующий армией США в Европе подчеркивает, что Киев вернет под свою юрисдикцию и Крым.

Накануне американский генерал в интервью «Голосу Америки» озвучил свой прогноз относительно войны в Украине, а также когда Киев сможет вернуть под свой контроль ранее утраченные территории.

Ходжес заявил, что вначале ВСУ восстановят контроль над территориями, утраченными после 24 февраля 2022 года, а только после этого начнут решать вопрос Крыма. Уже до конца 2022 года украинским защитникам удастся вернуть территории, которые захватили оккупанты после 24 февраля.

Также генерал не сомневается, что будущая зима сыграет на руку украинским защитникам. Они будут вести бои на своей территории и за свою землю. Более того, у ВСУ есть мощная поддержка со стороны Запада, а у ВС РФ такой поддержки и мотивации нет.

Более 50 стран мира готовы помочь ВСУ всем, чем могут, включая и зимний комплект одежды. Российская армия такими достижения похвастаться не может. Более того, всех мобилизованных после 21 сентября посылают на фронт не только не обученными, но и плохо вооруженными и экипированными.

Ходжес также заявил, что для быстрейшего освобождения всей территории Украины ВСУ необходимы танки. Американский генерал призывает Запад отбросить в сторону все надуманные риски, связанные с поставками такой военной техники.

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