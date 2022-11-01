В Швейцарии запустили самый длинный пассажирский поезд в мире 1.11.2022, 11:20

Поезд состоит из 100 вагонов.

Компания Rhaetian Railway запустила поезд длиной 1,9 км из 100 вагонов из города Преда в Бергюн, — сообщает The Associated Press (перевод — lenta.ua). Один из самых живописных маршрутов через Альпы — Альбула/Бернина — был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2008 году. Он проходит через 22 туннеля и 48 мостов, включая изогнутый виадук Ландвассер.

Путь занимает чуть больше часа. Жители выстроились вдоль долины, чтобы посмотреть, как 25 секций поезда проходят через Альпы около 25 километров.

Директор Ретийской железной дороги Ренато Фашиати сказал, что акция призвана подчеркнуть некоторые инженерные достижения Швейцарии и отметить 175-летие швейцарских железных дорог.