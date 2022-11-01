Контрнаступление ВСУ на Донбассе и действия россиян под Херсоном: новые карты боев 1 1.11.2022, 11:46

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Украинские защитники отрезают оккупантам пути к бегству.

Российские оккупанты и коллаборанты вернулись к заявлениям, якобы ВСУ планирует взорвать Каховскую ГЭС. Они расширили зону эвакуации на 15 км от реки Днепр, что противоречит предыдущему их утверждению, что дамбу сложно разрушить. Об этом говорится в сообщении американского Института изучения войны (ISW), пишет «Апостроф».

Аналитики отметили, что изменение риторики имеет целью запугиваниями усилить эвакуацию с западного берега и объяснить отступление россиян на восточный. Украине сценарий взрыва не выгоден ни в военном плане, ни в вопросе безопасности ЗАЭС.

В то же время, россияне продолжают стягивать силы через Днепр на западный берег в ожидании наступления на Херсон. В Чернобаевке и Белозерке в нескольких километрах от Херсона к западу и северу они натянули колючую проволоку. Линия фронта на данный момент находится не менее чем в 20 км от областного центра.

Восток Украины

Продолжаются бои на линии Сватово-Кременная, россияне заявили о контрнаступлении ВСУ как между этими населенными пунктами, так и на северо-востоке Харьковской области, в районе Купянска. Взрыв моста на реке Красная, в котором россияне пытались обвинить ВСУ, может говорить о том, что российские силы проводят преднамеренный отход из населенных пунктов к северу от Кременной в ожидании украинского наступления. Продолжение наступления ВСУ косвенно подтверждает и Генштаб. Он сообщил, что оккупанты обстреляли Площанку (в 15 км от Кременной). Это свидетельствует, что украинские войска продолжают наступление в направлении трассы R66 Сватово-Кременная.

В Донецкой области продолжается атака на Бахмут и населенные пункты вокруг него. Россияне увеличили количество атак в районе Авдеевки, их источники утверждают, что есть прогресс в наступлении (в Водяном, Опытном и Первомайском). Они также заявили о продвижении в Марьинке, но подтверждений этому нет.

Оккупанты также заявили о начале наступления к юго-западу от Донецка в районе Угледара. Россияне могли начать контрнаступление, пытаясь окружить украинские силы по линии фронта 2014 года. Аналитики считают, что это наступление вряд ли даст им продвижение за территориями, оккупированными до 2022 года.

Юг Украины

В Херсонской области россияне минируют территорию, эвакуируют военное имущество на восточный берег и переформировываются. Оккупанты заявили, что ВСУ хочет прорываться в Бериславском районе. Он часто фигурирует в военных сводках — враг наносит там удары авиацией и артиллерией.

Признаками продолжающегося украинского контрнаступления служит и изменение географии российских обстрелов. Враг бил по Терновым Подам Николаевской области, а ранее они были под контролем РФ. ВСУ препятствуют бегству оккупантов на восточный берег Днепра - уничтожают баржи, нарушают логистические цепочки.

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