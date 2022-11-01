NYT: Нэнси Пелоси хотели взять в заложники

NYT: Нэнси Пелоси хотели взять в заложники3
- 1.11.2022, 11:58
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В дом спикера Палаты представителей США проник злоумышленник.
Мужчина, проникший в дом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и ее мужа Пола, хотел взять в заложники политического деятеля и, вероятно, сломать ее коленные чашечки. Об этом говорится в федеральном обвинении, которое цитирует New York Times.
Там сказано, что злоумышленник, которого зовут Дэвид Депейп, считает Пелоси «вожаком стаи лжи, которую распространяет Демократическая партия». Против него уже предъявлен ряд обвинений: одно основное и шесть дополнительных. Речь идет о:
покушение на убийство,
проникновении в квартиру,
жестоком обращении с пожилыми людьми (мужу Пелоси – 82),
нападении с применением смертоносного оружия,
незаконном удержании человека,
угрозах членам семей государственных служащих.
По данным следствия, подозреваемый проник в дом через заднюю дверь, разбив в них стекло. А когда Пол Пелоси сказал, что его жены нет, напавший его связал, после чего ударил мужчину принесшим с собой молотком.