ИП из Полоцка отправили на сутки из-за аватарки в соцсетях 9 1.11.2022, 12:07

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Татьяна Шостак

Татьяну Шостак приговорили к 30 суткам ареста.

Полоцкую предпринимательницу Татьяну Шостак отправили на сутки из-за аватарки в соцсетях, сообщает правозащитный центр «Весна».

Что это была за аватарка, неизвестно. Родственники Татьяны просят не писать ей в соцсети, потому что они под контролем милиции.

Ранее Татьяна Шостак подготовила коллективное обращение к местным властям с просьбой разъяснить, как работать бизнесу в новых условиях «регулирования цен». Отнести в исполком обращение женщина не успела — ее задержали и дали 30 суток административного ареста.

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