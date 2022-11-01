InformNapalm: Россияне на войне в Украине затеяли «радиоигру»3
- 1.11.2022, 12:13
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Вышло смешно.
Российские офицеры, наслушавшись перехваченных украинскими спецслужбами разговоров своих солдат о провалах на фронте, поставили задачу «играть в радиоигру».
Об этом сообщает разведывательное сообщество InformNapalm, ссылаясь на данные разведки.
Суть игры заключается в том, чтобы звонить знакомым, друзьям или коллегам и рассказывать какие-то героические истории.
Оккупантам предлагают рассказывать такие истории: как они «одной ротой отражают атаки полков НАТО», «300 солдат держат оборону против 12000 польских наемников» и так далее.
«На самом деле получается довольно смешно и неправдоподобно, потому что актеры по большей части тупые, но и в таком радиообмене есть свои плюсы. Поэтому можем только поблагодарить российских офицеров за такой «креатив», - подытожили в InformNapalm.