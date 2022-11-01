Какие предметы для кухни стоят в Слуцке меньше рубля

Какие предметы для кухни стоят в Слуцке меньше рубля5
- 1.11.2022, 12:32
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Есть и нестандартные вещи.
- Для домашних дел на кухне всегда нужны какие-то мелочи и приспособления. В магазинах Слуцка можно найти предметы, которые стоят меньше 1 рубля. Есть и нестандартные вещицы, такие как, например, форма для изготовления бургеров, которые я готовлю, - написала kurjer.info читательница.
Вот на какие товары для кухни стоимостью меньше 1 рубля я обратила внимание:
- упаковка стаканов (12 штук) — 80 копеек
- корзина хозяйственная — 95 копеек
- крышки полиэтиленовые — от 13 до 33 копеек
- воронка — 66 копеек
- крышка жестяная для консервирования — 8 и 14 копеек
- ложка кухонная — 44 копейки
- подставка для черпака — 95 копеек
- форма для выпечки — 50 и 95 копеек
- стопка 50 мл — 60 копеек
- фильтр сантехнический — 35 копеек
- кисточка кулинарная — 50 копеек
- вилка, ложка столовая — 95 копеек
- ложка чайная — 80 копеек
- миски, контейнеры — от 42 до 90 копеек.