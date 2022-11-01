В Израиле начались пятые за четыре года парламентские выборы 1.11.2022, 12:50

На исход выборов может повлиять явка арабских избирателей.

Либеральный лагерь вокруг нынешнего премьера Израиля Яира Лапида намерен не допустить возвращения на пост главы правительства Биньямина Нетаньяху. На исход выборов может повлиять явка арабских избирателей, пишет DW.

В Израиле проходят пятые за последние менее чем четыре года парламентские выборы. Около 6,8 миллиона избирателей должны выбрать 120 депутатов кнессета 25-го созыва, избирательные участки открылись во вторник, 1 ноября.

Не исключается возвращение Нетаньяху на пост премьера

Лидер право-консервативной оппозиции, бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху надеется с помощью ультраправых вернуться на пост главы правительства. 73-летний политик выразил готовность к созданию коалиции с правоэкстремистским лагерем, который, согласно опросам, впервые может одержать на выборах третье место.

По результатам последних предвыборных опросов, национал-либеральная партия Нетаньяху «Ликуд» вновь сможет одержать победу на выборах, однако неясно, сможет ли его право-религиозный лагерь получить большинство в парламенте. Наблюдатели не исключают по итогам выборов новой тупиковой ситуации между лагерем Нетантьяху и его противниками во главе с 58-летним премьер-министром Яиром Лапидом, являющимся лидером либеральной партии «Еш Атид».

В лагерь Лапида, высказавшегося за создание независимого палестинского государства, входит широкий спектр партий как правого, так и левого толка, отмечает dpa. Их объединяет стремление не допустить возвращения на пост премьера Нетаньяху, против которого возбуждено уголовное дело по обвинению в коррупции.

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