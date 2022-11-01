Путин и другие: от каких иллюзий пора избавляться Сергей Корсунский

1.11.2022, 13:03

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Уроки войны России против Украины.

Тяжелейший 2022 год приближается к концу. Еще впереди промежуточные выборы в Конгресс США и саммит «двадцатки» на Бали, и оба события обещают некую интригу. Но уже опубликована обновленная Стратегия национальной безопасности США, Си Цзиньпин в третий раз возглавил Китай, Украина доказала всем, и друзьям, и недругам, что ее законное место — среди цивилизованных государств, а Путин окончательно подтвердил всему миру свою репутацию недоговороспособного параноика. Трансформации, едва ли не ежедневно происходящие на наших глазах в мировом политическом самосознании, являются прямым следствием развязанной Россией войны. При всех ее ужасах и даже при свете керосинок все же важно сформулировать и осознать ее уроки — для нас, для Европы, для всего человечества. И сделать это должны мы — никто лучше не знает Россию.

Общие итоги года будем подводить в декабре. Но уже сейчас пришло время, чтобы мир, наконец, начал навсегда избавляться от иллюзий, весьма прочно засевших в головах политиков и значительного числа их избирателей. Одна из них — это надежда, что диктаторские, теократические или автократические режимы могут реформироваться просто потому, что так того хочется конгломерату демократий. Наши многочисленные ошибки, совершенные после восстановления независимости, сопровождались не нашими, намного более катастрофическими, провалами. И если наши промахи еще можно списать на неопытность и поспешность, то, к примеру, «перезагрузку» в отношениях США и России, необъяснимое стремление Европы залезть в газовую кабалу к Москве, отсутствие адекватной реакции на войну в Грузии и варварские действия России в Сирии (перечень можно продолжать) объяснить намного сложнее.

Почему президенту Германии нужно было оказаться в нашем бомбоубежище, чтобы «Мерседес», наконец, ушел из России, непонятно. В рассекреченных архивах библиотеки Клинтона имеется транскрипт телефонного разговора президентов России и США незадолго до отставки Ельцина. Уставший «демократ-реформатор» сообщает лидеру свободного мира о том, что собирается в отставку, а на следующих президентских выборах победит некто Путин, которого Ельцин определил в преемники. «Он демократ и знает Запад», — говорит Ельцин. «Он умен», — отвечает ему Клинтон. Президента США не удивляет тот факт, что исход будущих выборов предрешен задолго до их проведения, он просто по-человечески соглашается с выбором «друга» Бориса. Теперь весь мир ломает голову над тем, как «умный и знающий Запад» персонаж превратился в циничного и подлого диктатора, по которому плачет если не Нюрнберг, то Гаага. Ответ можно поискать в тех же архивах, там есть и другие любопытные документы. К примеру, во время одной из бесед Ельцин предупреждает Клинтона о том, что в России есть силы, которые могут разжечь гражданскую войну и «забрать Крым». Разговор состоялся в 1996 году. В ходе другого разговора из 90-х Ельцин отчитывает Клинтона за расширение НАТО. Они всегда были такими, все знали и ничего не предпринимали.

21 марта 1997 года... Хельсинки, ФИНЛЯНДИЯ. Билл Клинтон и Борис Ельцин после совместной пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки.

фото: Getty Images

После исторического XX съезда Компартии Китая, который подвел черту под эпохой модернизации Дэн Сяопина, многочисленные западные синологи выражали удивление, что Китай так и не реформировался по западной модели. Оказывается, была надежда, что необъятные западные инвестиции, философия глобализации и международной стабильности на основе экономической взаимозависимости должны как бы подтолкнуть партию, в которой Великий Кормчий и по сей день незыблемо почитается как отец-основатель, к фактическому саморазрушению путем перехода к демократии и свободе. Почему это должно было произойти, неясно, а вот то, что именно сообщество демократий совместными усилиями, деньгами и опытом способствовало становлению второй сверхдержавы, но с коммунистической идеологией, — это неоспоримый исторический факт. Как говорят в Японии, каждая обратная сторона имеет обратную сторону.

Окончательно и бесповоротно произошла «небензация» ООН. Вообще говоря, тот факт, что международная система безопасности, во главе которой стоит Совет Безопасности ООН, скомпрометирована, не работает и должна быть реформирована, стал очевиден уже достаточно давно, задолго до появления там Небензи. Однако и эта надежда на «реформы» все никак не оправдается. Казалось бы, все до единого лидеры сколько-нибудь значительных государств не раз открыто призывали что-то с этим делать, и никто ничего так и не сделал. Но раз кто-то что-то не делает, значит, это кому-то нужно. Нам нужно, чтобы СБ ООН работал, но в нем не было бы государства-агрессора с откровенно человеконенавистнической идеологией и маньяком во главе, который теперь угрожает не только Украине, но и всему миру ядерной дубинкой. Кому и чем ему ответить, есть, но достаточно адекватного ответа нет. От какой из иллюзий надо избавляться в первую очередь — от той, что ответ будет, или от той, что систему международной безопасности на основе взаимопонимания и реального сотрудничества построить принципиально возможно?

Найдется миллион объяснений, почему США, Великобритания и Франция не могут уже сейчас объявить о роспуске СБ ООН в его нынешнем виде и начале консультаций с другими странами о формировании нового Совета Безопасности, в котором не будет права вето и критерия наличия ядерной дубинки как пропуска в высший свет мировой политики. Может быть, Россия с такой легкостью нарушает Устав ООН, что никогда его не подписывала? Эффективность даже самых жестких санкций, введенных против агрессора Западом, резко снижается, если их нарушают на Востоке. Должны быть сформулированы единые для всех правила, своеобразный международный уголовный кодекс, который бы применялся к любому агрессору по решению международного суда, а признание юрисдикции такого суда и его решений должно стать пропуском в СБ ООН. Это крайне сложная задача, но как иначе?

Иллюзиями оказались и отказ от ядерной энергетики, и попытки политическими заклинаниями и полумерами остановить изменение климата. При этом в международном дискурсе так и не появилось ни одной новой идеи, что с этим делать. Вместо того чтобы принципиально пересмотреть концепцию неограниченного роста ВВП как мерила роста благосостояния и прогресса, поставив во главу угла экономию, а не увеличение потребления природных ресурсов и товаров, тему климата сделали удобным аргументом, когда нужно формировать иллюзию сотрудничества. В эти дни как раз исполняется год со времени проведения весьма представительной конференции по изменению климата в Глазго (сколько сил тогда было положено для согласования итогового документа!), скоро в Египте должна состояться следующая конференция, а Китай и Индия осуществляют рекордные закупки угля из России, да и в Европе сегодня во главе угла не глобальное охлаждение планеты, а конкретное охлаждение воздуха в квартирах избирателей. И, снова-таки, слепая вера в то, что рынки обладают волшебной возможностью саморегулироваться (ведь газ есть, и его предостаточно), обернулась иллюзией — спекулянты и паникеры оказались проворнее, а государства, как выяснилось, не умеют быстро вводить налоговые и другие ограничительные механизмы для регулирования рынков.

Политические иллюзии — это не просто завышенные ожидания, это сложная система создания и распространения заведомо неверно сформулированных идей. Это одна из форм популизма и близорукости, если не сказать шаманизма. Но заклинания работают только в хорошо подготовленной среде, иначе это просто обман. Все уже поняли, что Путин сам не остановится и будет повышать ставки, то рассказывая о «грязной бомбе», то объявляя мобилизацию, то в открытую атакуя гражданские объекты. Сейчас в кремлевской палате для буйных временное затишье перед выборами в Конгресс и саммитом «двадцатки». Путин рассчитывает, что, разрушив значительное число энергетических объектов, автозаправок, административных и жилых зданий в Украине, он повлияет на изменение диспозиции в Сенате или усадит хоть кого-нибудь из старшеклассников за стол переговоров. Создавая иллюзии, сам становишься их самой жалкой жертвой.

Отсутствие четкого объяснения происходящему создает почву для всевозможных теорий заговора. Одна из самых популярных сегодня — это то, что США «связывают» Китай проблемой Тайваня, ограничивая тем самым как его политическое влияние в Азии и Океании, так и экономический рост, точно так же, как Китай надеется «связать» США проблемой Украины и именно поэтому готов терпеть Путина и говорить о мире, не предпринимая никаких шагов в этом направлении. Отсюда, с одной стороны, визит Нэнси Пелоси и ограничения на поставку оборудования для производства чипов, с другой — заверения в приверженности политике «одного Китая» и открытая «форточка» для политических контактов. Со стороны Китая это однозначная антиамериканская пропаганда и объявление о подготовке к сложным временам, с другой — готовность к проведению личной встречи лидеров двух сверхдержав и рост торговли с США с немалой выгодой для КНР. Политическая поддержка России, с одной стороны, и ограничения инвестиций, воздержание от предоставления военной помощи и прохладное восприятие эскалации — с другой. В среде политических аналитиков стали поговаривать также, что Путин только вводит всех в заблуждение, создавая иллюзию своего психического расстройства, да и вообще проблем со здоровьем. На самом деле он здоров и продолжает строить далеко идущие планы по уничтожению мирового порядка в любом его виде. Особенно активно об этом говорят те, кто боится российских С-400 в Сирии, «вагнеровцев» в ЦАР и немногочисленных демонстраций русских «консерв» в Европе. А ведь больной просто потеет перед неизбежным концом, но для того чтобы увидеть связь между процессом и результатом, нужно для начала избавиться от собственных иллюзий и помочь это сделать всем остальным.

Они должны перестать думать, что Путин вечен, неуязвим и с ним можно договориться; что Россия сильна и победит; что ее ресурсы неисчерпаемы, а ядерное оружие способно, как говорят некоторые депутаты Госдумы, за пятнадцать минут стереть с лица земли Лондон; что РФ готова развязать агрессию против НАТО; что Китай выбрал путь жесткой конфронтации с Западом и будет бесконечно и безусловно поддерживать Россию. Но самое главное, необходимо убедить наших партнеров, что единственный путь — это дать жесточайший отпор Путину и его клике, уверенной, что ложью, военной силой и деньгами можно изменить мир. Так было в прошлом, в которое стремительно движется Россия и ее немногочисленные сателлиты. Но так точно не будет в будущем, куда движется весь цивилизованный мир.

Сергей Корсунский, zn.ua

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