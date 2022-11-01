закрыть
1 ноября 2022, вторник, 13:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бежали от ВСУ так, что потеряли сапоги: оккупант пожаловался матери на ситуацию на фронте

  • 1.11.2022, 13:19
Бежали от ВСУ так, что потеряли сапоги: оккупант пожаловался матери на ситуацию на фронте

Украинская разведка перехватила интересный разговор.

Российский оккупант пожаловался матери на трудную ситуацию на фронте и плохое обеспечение в армии РФ. Он и его товарищи так убегали от Вооруженных сил Украины, что потеряли сапоги.

Перехваченный телефонный разговор захватчика обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. «Бежали, попокидали... Как начали е*ашить, артиллерия, и ни туды, и ни сюды. На*уй кто успел», – сказал он.

В ответ его мать выразила надежду, что положение российских войск на фронте в Украине помогут исправить «частично» мобилизованные.

«Не надо это рассказывать, к концу октября Лиман, сказали, уже будет освобожден полностью. Отпустили ж всю тюрьму наших пацанов. С Измаиловой тюрьмы 200 человек ушло», – заявила россиянка.

Однако оккупант попытался, объяснить матери, что «не все так просто»:

«Мама, у них все есть, у них ночники есть, у них все есть, у нас ничего. У нас даже жрать не возят», – пожаловался он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников
Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип
Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников