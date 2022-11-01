ВСУ снарядом Excalibur уничтожили российскую БМД-4М с экипажем

ВСУ снарядом Excalibur уничтожили российскую БМД-4М с экипажем2
- 1.11.2022, 13:37
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Прямое попадание попало на видео.
Артиллеристы 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины имени Якова Гандзюка из одного выстрела уничтожили боевую машину десанта «БМД-4М» российских оккупантов вместе с экипажем.
Соответствующее видео опубликовал блогер Necro Mancer. Оно снято беспилотным летательным аппаратом, оператор которого, очевидно, нашел цель, установил ее точные геодезические координаты, передал их артиллеристам и зафиксировал результат их работы – прямое попадание.
Выстрел был произведен высокоточным снарядом Excalibur, которые Украине предоставляют западные партнеры. Обычной артиллерии для такого результата понадобились бы сотни, в лучшем случае, десятки выстрелов.
Ваншот от #59омбр #всу где-то на югах https://t.co/jOEIWWjnWo #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/41k1w9GbGq— Necro Mancer (@666_mancer) November 1, 2022