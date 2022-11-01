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На МТЗ произошло серьезное ЧП

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  • 1.11.2022, 13:52
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На МТЗ произошло серьезное ЧП

Есть госпитализированный.

Мужчина упал в шестиметровую яму на территории Минского тракторного завода в Минске. Потребовалась помощь спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о том, что мужчина упал в яму для слива отходов жидкого металла при проведении работ по очистке сливного отверстия электродуговой печи в сталелитейном цехе, поступило спасателям 31 октября в 22.25. Работники МЧС извлекли 43-летнего мужчину из ямы и передали медикам.

С травмами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали.

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