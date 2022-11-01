Пионтковский: Кремль отчаянно хочет перемирия 6 1.11.2022, 13:59

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Андрей Пионтковский

И на это есть объективные причины.

Российский диктатор Путин всячески пытается достичь перемирия, чтобы прекратить боевые действия. Он понимает, что сейчас ситуация разворачивается не в его пользу.

Об этом рассказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский в разговоре с Романом Цымбалюком, передает «24 канал». По его словам, со временем Кремль вбрасывает все более жалкие призывы к перемирию.

Он вспомнил недавнее заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который в очередной раз призвал США вернуться к переговорам с Россией. Тот говорил, что нужно всего лишь «понять обеспокоенность Кремля», сформулированную в декабре 2021 года, но не обязательно все выполнять. Тогда Россия потребовала, чтобы НАТО вернулось к границам 1997 года.

Путин отчаянно хочет перемирия

Как отмечает Пионтковский, сейчас Путин всячески пытается достичь перемирия, чтобы заморозить ситуацию. Ему нужно как-то прекратить наступление ВСУ и поток оружия в Украину.

«Сейчас он отчаянно хочет перемирия и прекращения огня, чтобы сохранить жизнь. Ему нужно остановить наступление украинской армии, прекратить поставки оружия», – отметил Пионтковский.

Параллельно Россия наносит ракетные удары по энергетической системе Украины, чтобы заставить политическое руководство пойти на переговоры. Однако это только увеличивает ненависть к российским оккупантам.

Пионтковский отмечает, что Украина «побила» карту Путина по уничтожению энергосистемы. Кроме того, такие удары увеличивают решительность у международных партнеров по предоставлению оружия. Он даже намекает, что в ближайшие несколько недель могут быть хорошие новости по ракетам ATACMS на HIMARS на 300 километров.

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