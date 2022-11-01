Известный украинский доктор высмеял россиян, которые верят в боевых птиц 1 1.11.2022, 13:57

3,520

Евгений Комаровский объявил о запуске нового проекта.

Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский высмеял россиян, которые верят в боевых уток и комаров. Он заявил, что «проект с утками» завершен и начинается «проект с комарами», назвав их «этническими войсками».

Видео он опубликовал в Instagram.

«Важное сообщение от штаба биологических этнических войск. Обновленная информация по уткам и комарам. У меня в руках грязная утка для перевозки грязной бомбы. Собственно, мы сворачиваем этот проект и будем сегодня утку мыть. Сегодня начинаем новый проект, связанный с нашими боевыми комарами. Люди не понимают, что комары не могут летать, когда холодно. Поэтому мы используем всех отмытых от грязи уток, всех наших боевых уток - уток-носителей комаров. Большая теплая утка сосредотачивает вокруг себя облако комаров, правильно заряженных, после чего они движутся к врагам»,- сказал Комаровский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».