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Известный украинский доктор высмеял россиян, которые верят в боевых птиц

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  • 1.11.2022, 13:57
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Известный украинский доктор высмеял россиян, которые верят в боевых птиц

Евгений Комаровский объявил о запуске нового проекта.

Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский высмеял россиян, которые верят в боевых уток и комаров. Он заявил, что «проект с утками» завершен и начинается «проект с комарами», назвав их «этническими войсками».

Видео он опубликовал в Instagram.

«Важное сообщение от штаба биологических этнических войск. Обновленная информация по уткам и комарам. У меня в руках грязная утка для перевозки грязной бомбы. Собственно, мы сворачиваем этот проект и будем сегодня утку мыть. Сегодня начинаем новый проект, связанный с нашими боевыми комарами. Люди не понимают, что комары не могут летать, когда холодно. Поэтому мы используем всех отмытых от грязи уток, всех наших боевых уток - уток-носителей комаров. Большая теплая утка сосредотачивает вокруг себя облако комаров, правильно заряженных, после чего они движутся к врагам»,- сказал Комаровский.

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