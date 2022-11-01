СМИ: Зимой против России будет воевать «генерал мороз» 3 1.11.2022, 14:12

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Российскую армию ждет повторение провала в Финляндии.

Российская армия находится на пути к самому мрачному этапу войны на Украине, поскольку плохо экипированные солдаты столкнутся с суровой реальностью зимы в окопах, приводит статью издания The Sun «Новое время».

В материале говорится, что российские оккупанты могут столкнуться с убийственными условиями, похожими на те, в которых советская армия оказались во время провального вторжения в Финляндию в 1939 году или неудачного нападения нацистов на Россию в 1941 году.

Зимой в Украине температура может опускаться до -31°C, в среднем температура составляет около -8°C. Кроме того, за один день может выпасть до полуметра снега.

И даже если зима будет намного мягче, она все равно будет «жестоко мрачной» для плохо экипированных, недостаточно обученных и необеспеченных россиян.

«Когда холодно, вы не только медленнее двигаетесь, вы медленнее думаете, и вероятность того, что подразделения сломаются и побегут, возрастает», — сказал генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

И хотя украинцам также придется воевать в таких условиях, они лучше экипированы и более мотивированы.

Ходжес считает, что РФ знает, что ждет их солдат в Украине зимой, однако российское командование просто хочет обменять «тела на время» и проверить на прочность решимость Запада в их поддержке украинцев, и затянуть войну.

Офицер британской армии в отставке полковник Ричард Кемп также согласился с тем, российские войска могут оказаться в кризисе, но отмечает, что в таких погодных условиях сложно обеим сторонам.

Скоро в Украине наступит период с проливными дождями, которые имеет название «распутица», а после этого температура начнет падать.

Ходжес был уверен, что изменение условий пойдет на пользу украинцам, поскольку они «гораздо лучше подготовлены» и, если они продолжат оказывать давление, то россияне «посыпятся».

«Российские призывники прибудут на фронт плохо экипированными, без надлежащей зимней одежды — и будут сидеть там в окопах, наполненных водой. Это будет ужасно. Одно дело сражаться зимой, когда ты побеждаешь, но если ты уже проигрываешь, это будет иметь ужасный психологический эффект, особенно когда ты замерз, несчастен и тебя обстреливают артиллерией и ракетами», — сказал он.

По словам генерала, «мало что может быть хуже, чем сидеть в холодных и влажных условиях, когда ваши ботинки насквозь промокли».

Он также пояснил, что одной из самых больших проблем для россиян является не только сам холод, но и угроза болезней. Многие фотографии российских лагерей, которые он видел, показывают, что они были полностью дезорганизованы — грязные и выглядели как «утро после рок-концерта».

Ковид и другие вирусы могут найти благодатную почву для неаккуратных и ослабленных российских войск, которые прячутся в своих окопах и блиндажах.

«На холоде ваше тело просто слабеет, оно не может бороться», — подчеркнул Ходжес.

По его словам, «война — это испытание воли».

«Откуда исходит воля. Вы верите в то, что делаете? Ваша цель? Доверяете ли вы окружающим вас людям и вашим лидерам? Верите ли вы, что штаб делает все возможное, чтобы поддержать вас и сохранить вам жизнь? И для россиян ответом на многие из этих вопросов было бы решительное «нет», — сказал генерал.

Полковник Кемп также пояснил, что боевой дух станет ключевым фактором в боевых действиях зимой в Украине.

«Многие из этих россиян не понимают, почему они воюют, и они не хотят воевать — их только что отправили на передовую, пока украинцы борются за свои дома и семьи», — сказал он.

Кемп подчеркнул, что для украинцев это «не будет легкой прогулкой», но им поможет высокий моральный дух.

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