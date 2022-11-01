Под Минском на продажу выставили шикарный особняк почти за $2 миллиона 16 1.11.2022, 14:14

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Площадь особняка — 662 квадратных метра.

В деревне Мочаны возле озера Вяча на продажу выставили дом за 1,97 млн долларов. Площадь шикарного особняка — 662 квадратных метра. При этом это не вариант «дорого-богато», а очень красивый внутри дом в классическом стиле, пишет realt.by.

Деревня Мочаны находится в 15 километрах от Минска — рядом с озером Вяча. Это престижный населенный пункт — тут в числе прочих селились банкиры и бизнесмены.

Недавно здесь на продажу выставили шикарный двухэтажный особняк 2021 года постройки. Фундамент и межэтажные перекрытия — заливной железобетон. Стены — красный кирпич (толщина 65 см плюс утепление 5 см). Крыша — красная черепица. Фото дома снаружи нет, но размах понятен и по фотографиям внутри.

На входе в дом — большая гостиная с винтовой лестницей на второй этаж, а также кухня с настоящей русской печью с изразцами. Кстати, это не единственная такая печь в доме.

В доме также есть кабинет и бильярдная. Все сделано стильно и дорого.

Кроме того, в доме как минимум три отдельные спальни. Они выглядят так:

Керамическая плитка широкоформатная — Италия. Сантехника — Германия, Португалия, Швейцария. Светильники — Италия, Германия, Австрия. Бытовая техника — Miele, Smeg, Siemens, Bosh, AEG.

К дому прилагается и собственный СПА-комплекс из цилиндрованного бруса диаметром 32 см. Тут есть бассейн, гидромассажный бассейн, сауна и хамам.

Что касается инженерной начинки — то все тоже на высшем уровне. Тут установлен газовый котел Immergas с погодозависимой автоматикой. Вода — индивидуальная скважина. Отвод линевых вод в два независимых колодца.

Есть даже система встроенного пылесоса Vacu Maid VACUFLO и водоподготовки. Канализация — местная, антисептик. Автоматические уличные и гаражные ворота — Door Han.

Если считать площадь дома вместе со СПА-зоной, то выходит вообще 914 квадратных метров.

Участок — 24 сотки. Там сделан ландшафтный дизайн.

Цена за все — 1 970 000 долларов.

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