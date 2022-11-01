Ученые предложили способ для ускоренного сжигания калорий 1.11.2022, 14:26

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Он работает даже при «жирной» диете.

Исследователи из Северо-Западного Университета в Чикаго обнаружили, что у мышей повышенный расход калорий наблюдается в определенные часы цикла и зависит от ритмов жировых клеток. Результаты опубликованы в журнале Science.

Ученые оценили влияние ограниченного по времени кормления на мышей, получавших диету с высоким содержанием жиров. Когда мышей кормили только во время активной фазы их циркадного цикла, то есть ночью, они сжигали больше калорий за счет усиленной генерации тепла. Это предотвращало развитие ожирения у животных.

Биологи также обнаружили, что усиленный термогенез связан с циклом креатина. Искусственное снижение уровня креатина привело к тому, что у мышей по ночам не усиливался термогенез, и они набирали вес на богатой жирами диете — даже при кормлении в активную фазу.

Некоторые исследования показывают, что время кормления может способствовать развитию ожирения и других метаболических заболеваний. Работа ученых позволит лучше понять задействованные в этом механизмы, а также показывает, что ограниченное по времени кормление может быть эффективным подходом к снижению массы тела.

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