Шах путинской России Петр Бурковский

1.11.2022, 14:27

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Украина уже определила уязвимый центр тяготения России.

Своими заявлениями о выходе из «зернового соглашения» и угрозами применения ядерного оружия Кремль пытается в очередной раз разделить Украину и Запад в вопросе о целесообразности возобновления переговоров о прекращении войны. Вместе с тем, Россия продолжает упорно уничтожать энергосистему Украины, придумывая новые поводы из своих поражений и рассчитывая на новые поставки ракет от своих ситуативных союзников.

Расчет Путина прост. Для Украины он будет поднимать стоимость продолжения войны выше потенциальных территориальных и безопасностных потерь в случае заключения неблагоприятного мира. При этом Путин демонстрирует, что тысячи и тысячи новых жертв среди российских военных его совсем не волнуют и не представляют угрозы для его режима. У него длинный список генералов отпущения и достаточно лакеев, которые найдут новые способы загонять жителей России на убой.

Для Европы и мира заготовлен энергетический, ядерный и голодоморный шантаж. С их помощью Кремль ищет слабые места в коалиции в поддержку Украины. Принуждает западных политиков задуматься о предельной цене для их собственных стран и грани риска в конфронтации с ядерным террористическим режимом. Поиск этих величин побуждает президента Франции говорить о «необходимости диалога» с Россией, влиятельного экс-премьера Италии — о «миллиардах на восстановление разрушенных городов» как поощрении к переговорам, главу немецкой земли — о «возвращении к российскому газу» после войны, перспективных молодых политиков Демократической партии США — о «дипломатическом толчке для поиска реалистических условий для прекращения огня», трампистского крыла Республиканской партии — о невозможности постоянного финансирования потребностей Украины.

Все эти месседжи Запада объединены признанием России как принципиального субъекта мировой политики, военной мощи, обладателя критических ресурсов и дипломатических связей. И все эти месседжи направлены на выявление украинской реакции. Несмотря на восемь месяцев войны, десятки тысяч погибших и миллионы беженцев.

Что нужно делать в ответ на активность России и реактивность Запада?

Опыт 2014−2021 годов доказывает, что нужно терпеливо и аргументированно объяснять союзникам, почему поддержка Украины отвечает их национальным интересам. Тот же опыт показывает, что это будет иметь временный и непрочный эффект, если не сделать главное — лишить Россию субъектности на поле боя, в экономике и дипломатии.

Высшее военное командование уже определило уязвимый центр тяготения России. Первые шаги к этому делаются: российская армия с августа систематически терпит удары в Крыму и Севастополе. В обороне Украины эффективно используются современные противоракетные системы, наглядно показывающие отсталость российского ВПК и военную подготовку российской армии.

Продление действия зернового соглашения без участия России лишает Кремль имиджа «попечителя» интересов Глобального Юга. Непредсказуемость России как торгового партнера и стороны договоренности, призванной обеспечить поставки критического ресурса, разрушает доверие к ее экономическим предложениям на многие годы вперед.

Теперь дело за дипломатией. Идея о признании России государством — спонсором терроризма безусловно важна по своим дальновидным последствиям. Однако следует понимать, что в этой ситуации мы выступаем просителями перед странами, которые уже поддерживают нас финансами, гуманитарной помощью и оружием.

Тем временем в нашем распоряжении есть возможности, которые не зависят от воли других государств. Напротив, нам по силам лишить Россию субъектности как государственного образования, узурпировавшего право представлять порабощенные народы.

Я имею в виду решение президента Украины о признании иностранных государств. После заявления Верховной Рады Владимир Зеленский имеет достаточные политико-правовые основания принять решение о признании Чеченской Республики Ичкерия.

Именно 1 ноября 1991 первый избранный президент Джохар Дудаев издал указ о государственном суверенитете Ичкерии. Вся дальнейшая история борьбы чеченского народа за свою свободу показала, что даже «демократическая Россия» с ее «гражданским обществом» по сути остается российской империей. Военные преступления против сотен тысяч чеченцев стали прологом к следующим войнам против Грузии и Украины.

Борьба Ичкерии была одним из факторов, позволивших Украине защитить Крым от российских посягательств. И сейчас сотни чеченцев сражаются за независимость и территориальную целостность Украины. Уроки ХХ века подсказывают нам, что нельзя бросать более слабых союзников ради временных соглашений с Россией, которая использует время для подготовки нового нападения, нового разделения бывших колоний и европейского континента.

В практическом смысле признание Ичкерии создаст правовые основания для формирования ее вооруженных сил и движения сопротивления на оккупированных территориях внутри России. Это будет хорошей проверкой для так называемых «хороших россиян», действительно ли они готовы отказаться от сталинизма в путинской обертке. Это в конечном итоге станет серьезным экзаменом для последовательности европейских политиков, которые заверили, что будут поддерживать Украину, пока она самостоятельно определит момент переговоров с Россией. Ведь именно факт освобождения Ичкерии при поддержке Украины и восстановления ее независимости свидетельствует, что Россия действительно готова к ним, потому что порывает с имперским прошлым и отказывается от ведения агрессивной политики своих соседей.

Такое решение президента может сейчас казаться слишком смелым и опрометчивым. Но, по сути, оно было принято еще 24 февраля.

Петр Бурковский, «Новое время»

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