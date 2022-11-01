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В «Могилевэнерго» усилят пропускной режим и проведут «учения»

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  • 1.11.2022, 14:28
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В «Могилевэнерго» усилят пропускной режим и проведут «учения»

Работников проверят на входе и не отпустят на обед.

По информации читателя телеграм-канала «БГМ», «мероприятия» пройдут 2-3 ноября.

- Раньше тоже такие учения проводили, но просто на бумаге.

А в этот раз почему-то решили «как положено». Сказали, утром и вечером будут проверять личные вещи входящих/выходящих. Это как бы ладно… Но сказали еще, что все, кто выйдет с предприятия в обед, будут расценены как не подчинившиеся указу руководителя.

При этом никаких указаний или служебных записок по корпоративной почте работникам не присылали, а просто собрали начальников и приказали донести информацию до сотрудников.

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