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«Своих не бросают»: россияне оставили раненого медика на поле боя

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  • 1.11.2022, 14:35
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«Своих не бросают»: россияне оставили раненого медика на поле боя

Ее спасли украинские военные.

Российские военные бросили раненого фельдшера на поле боя. Женщину нашли украинские военные и оказали помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что женщина добровольно присоединилась к оккупационной армии в качестве фельдшера и отправилась на войну в Украину. В первом же бою их штурмовую бригаду разбили украинские военные, а россияне оставили женщину истекать кровью на поле боя.

«Обещали, что таки заберут... Я стала просить, чтоб хоть как-то закинули аптечку, потому что пепешки закончились (комплекты под первую медицинскую помощь, - ред.), а кровотечение не останавливалось ни у меня, ни у ребят. Надеялись, что эвакуация таки будет… Но уже пришло понимание, что за нами не придут», - рассказала пленная.

Ее нашли украинские защитники без сознания из-за потери крови и оказали ей первую помощь.

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