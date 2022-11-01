Почему ВСУ начали ликвидировать так много российских военных: эксперт назвал причины
- 1.11.2022, 14:54
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Такая динамика может наблюдаться и дальше.
ВСУ за последние три дня ликвидировали более 2 тысяч российских военных, что является наибольшим темпом потерь армии врага с начала полномасштабной войны. Очевидно, что это имеет свои причины, которые уже перечислил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко «24 каналу».
Первая причина – безуспешные штурмовые действия армии РФ в районе Бахмута и Авдеевки на Донбассе. Мусиенко отмечает, что, несмотря на массированные обстрелы артиллерией и минометами, защитники продолжают отражать эти атаки. Так что единственные достижения врага там - разрушение города, но продвижений оккупанты не имеют.
«За прошедшую неделю украинским силам удалось выходить в такие точечные, но довольно болезненные для врага контратакующие рейды, что давало свои результаты – отрицательные для россиян», – подчеркнул Мусиенко.
Вторая причина – ситуация на правом берегу Днепра в Херсонской области. Там россияне все еще держат оборону, пытаясь защитить завоеванные рубежи, однако оккупанты имеют в регионе все меньше артиллерийской поддержки.
«Это все возлагается на плечи десантников и других подразделений, которые порой вынуждены переходить в более близкие бои и нести потери. Этим все и объясняется», - отметил Мусиенко.
Эксперт добавил, что армия РФ готовится к зиме, однако местное командование почему-то думает, что изменение погодных условий повлияет только на украинскую армию.
«Мы еще посмотрим, на кого как зима на самом деле повлияет. Ведь я не вижу, что за зиму моральный дух российских военных, особенно мобилизованных, резко повыситься. Абсолютно нет. Я думаю, что наоборот», – отмечает Мусиенко.
Более того, он считает, что количество ликвидированных российских военных может увеличивать и дальше, поскольку российское командование, вероятно, снова будет отправлять свое войско на проигрышные операции.