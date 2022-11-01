Армию Сербии перевели в повышенную боевую готовность из-за ситуации в Косово 1.11.2022, 15:06

ФОТО AFP

Напряжение возникло из-за запрета сербских автомобильных номеров.

Вооруженные силы Сербии перевели в режим повышенной боевой готовности из-за ситуации в Косово. Соответствующий приказ отдал президент страны Александр Вучич, сообщили в Минобороны Сербии, сообщает ТАСС.

«Президент республики как верховный главнокомандующий отдал приказ армии Сербии... повысить уровень боевой готовности, чтобы быть готовой ответить на любую задачу»,— сказал министр обороны Сербии Милош Вучевич.

По его словам, в Косово сложилась напряженная ситуация из-за вступления в силу запрета сербских автомобильных номеров в этом регионе.

С 1 ноября в Косово действует запрет на сербские регистрационные знаки на автомобилях. Это решение влияет на косовских сербов, которые до сих пор пользуются сербскими номерами авто и так путешествуют через административную границу с Сербией. Власти Косово собираются штрафовать тех, кто не успел сменить автомобильные номера. До 21 апреля 2023 года будет действовать переходный период, после чего косовские власти начнут конфискацию автомобилей с сербскими номерами.

Первоначально решение о перерегистрации номерных знаков должно было вступить в силу с 1 августа. Однако после того, как в крае начались акции протеста, реализация этого решения при посредничестве Евросоюза была отложена.

Косово по Конституции Сербии является частью этой страны (автономией в ее составе), однако фактически Белградом не контролируется и является частично признанным государством. В свою очередь северная часть Косова, населенная преимущественно сербами, не подчиняется властям в Приштине.

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