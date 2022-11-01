ISW: Российских срочников отправят в Украину 1.11.2022, 15:15

Произойдет это уже в следующем году.

Накануне в России заявили, что частичная мобилизация завершилась. На самом же деле нет, ведь соответствующего приказа Путин еще не отдавал. К слову, вопрос журналистов об этом его заставил нервно дергаться на кресле. Но и это еще не все, ведь начался осенний призыв, пишет Институт изучения войны (ISW).

Призывников отправят на фронт

В Минобороны России пытаются всячески успокоить население своей страны. Якобы никто не отправляет на фронт осенних призывников. Соответствующее заявление также озвучили во избежание огромного количества уклонистов, ведь мало кто в здравом уме захочет стать «пушечным мясом».

Контрадмирал Владимир Цимлянский во время брифинга отметил, что начавшаяся 1 ноября призывная кампания не имеет «ничего общего с проведением «спецоперации" в Украине». Он попытался убедить, что призывники в течение 5 месяцев будут учиться, после чего будут выбирать должности в соответствии с их образованием и квалификацией. Он также неоднократно подчеркивал, что ни один призывник в Украину не уедет. Но есть одно «но».

Россияне могут воспользоваться аннексией

Не стоит забывать о незаконно аннексированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской области. Поскольку Россия их признала своей территорией, Кремль может спокойно отправлять призывников туда для прохождения службы. Мол, ни один военнослужащий за границу не отправляется. Так что и действующее законодательство никто не нарушает.

По мнению аналитиков из Института по изучению войны, почти наверняка призывников отправят в Украину . Произойдет это в марте или апреле 2023 года. Но может быть такое, что их опрокинут и раньше, если возникнет в этом потребность.

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