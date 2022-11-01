Офицер ВМС США об атаке на российский флот в Севастополе: Пусть обвиняют марсиан

Офицер ВМС США об атаке на российский флот в Севастополе: Пусть обвиняют марсиан2
- 1.11.2022, 15:26
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Жалобы Кремля уже никого не интересуют.
Украина должна продолжать топить корабли Черноморского флота России, чтобы изгнать оккупантов из Крыма. Жалобы Кремля на этот счет никого в мире уже не интересуют.
Об этом заявил в эфире всеукраинского телемарафона капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах, комментируя атаку беспилотников на корабли ЧФ РФ в Севастопольской бухте, пишет ТСН.
Оценивая нынешнее состояние Черноморского флота РФ, Табах отметил:
«Я даю им двойку с минусом после потопления крейсера «Москва» и пятерку украинским войскам. Вы постоянно гоняете и топите российский флот, хотя вы страна, у которой флота вообще нет».
По его словам, «очень странно, что Россия обвиняет Украину в том, что они повредили российские корабли»:
«Это все равно, что обвинять советскую армию, что она взяла армию Паулюса в окружение под Сталинградом. Вы напали на Украину, а теперь обвиняете. Ваш флот стоит в их водах, и вы обвиняете, что они вас топят».
Комментируя заявления официальных лиц РФ о якобы причастности к атаке спецслужб Великобритании, американский офицер заявил:
«То, что они обвинили Великобританию - пусть обвиняют марсиан. Какая разница? Этот флот надо топить, российские войска из Крыма изгонять и освобождать территорию любыми возможными для Украины способами. А что говорит Россия и в чем обвиняет - думаю, что сегодня в мире никто не слушает их и не воспринимает серьезно».