В Борисове растет недовольство среди «афганцев» 7 1.11.2022, 15:37

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Их лишили обслуживания в военных госпиталях.

Об этом в редакцию Charter97.org написал читатель:

— В Борисове «афганцы» (ветераны войны в Афганистане — Прим.) возмущены тем, что в 592-ом Военном госпитале (сейчас новое название - Клинический центр ВС Республики Беларусь) проходят лечение граждане, которые не имели и не имеют никакого отношения к армии.

Имеется соответствующая лицензия (информация есть на сайте медцентра) и перечень оказываемых услуг в количестве 26 наименований. В общем, госпиталь превратился в обычный медцентр.

Только, например, в Минске, медицинские центры регулярно проверяют, а здесь все спокойненько — иногда даже захаживают чиновники в итальянских костюмах и лаковых туфлях, без очереди делают УЗИ и так далее.

Все бы ничего, но ведь более половины «афганцев» (капитаны, лейтенанты, прапорщики, старшины, сержанты, солдаты) лишены, согласно постановлений и указов, возможности обслуживаться в военных госпиталях. Обслуживаться могут только старшие офицеры (от майора и выше) у которых и пенсии в 2-2,5 раза больше, чем у младших офицеров и прапорщиков.

Получается, что людям, которые по приказу бессовестного государства потеряли здоровье в Афганистане — нельзя. Кто выдумывает подобные постановления? Почему все это делается за спинами «афганцев»?

Посмотрите на эти афганские объединения, различные фонды, которые открыли прикорытники, например «Фонд Афгана» и др. Они все работают на государство, а не на благо простых людей-братьев по оружию. Зачем финансировать «линию Сталина», различные авиационные шоу, когда тысячи «афганцев» нуждаются в элементарной помощи, выживая на копеечную пенсию?

Этим летом «афганцы» обращались в Министерство обороны, финансовое управление с просьбой пересмотреть руководящие документы. В полк связи приезжали представили из Минска, ответ — ничего менять не будем, терпите. После такого ответа стало понятно, что эта категория была просто мясом, такое же мясо набирают сейчас. История часто повторяется.

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