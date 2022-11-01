В Амстердаме активисты захватили дом сооснователя «Яндекса» 4 1.11.2022, 15:39

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Сквоттеры заявили, что это акция в знак поддержки украинских и русских анархистов.

В Амстердаме группа сквоттеров заселилась в дом российского бизнесмена Аркадия Воложа, сооснователя и бывшего генерального директора «Яндекса», пишет «Медуза».

Сквоттеры заявили, что заняли дом целенаправленно, поскольку, несмотря на введенные против Аркадия Воложа санкции, власти Нидерландов так и не арестовали его недвижимость. «Очевидно, что голландское государство не считает своим приоритетом ограничение [прав] российских миллиардеров и олигархов», — написали активисты. По данным NRC, дом они заняли еще 27 октября.

Сквоттеры заявили, что в Нидерландах права миллиардеров защищены лучше, чем права обычных жителей. По их словам, около девяти тысяч объектов недвижимости в стране, включая дом Воложа, принадлежат офшорным компаниям. «Очевидно, что в городе нет дефицита жилья, но есть избыток богатых людей», — отметили активисты.

Breaking doors:

Pand van Russische oligarch gekraakt in de Vossiusstraat in Amsterdam Zuid. pic.twitter.com/vrDHBgUhkB — Gert Jan Bakker (@isgoedhoor) October 31, 2022

Сквоттеры подчеркнули, что захватили дом в знак поддержки «украинских и русских анархистов, борющихся против своего государства». Активисты также добавили, что если государство выселит их из этого дома, то «оно докажет, что его больше волнует богатство российского миллиардера, чем люди, которые на самом деле живут в этом городе и вносят в него свой вклад».

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