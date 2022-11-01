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Многодетной матери из Минска присудили 1,5 года колонии за участие в Марше

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  • 1.11.2022, 15:47
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Многодетной матери из Минска присудили 1,5 года колонии за участие в Марше
Инна Панова

Политзаключенная Инна Панова воспитывает четверых детей.

В суде Ленинского района Минска 31 октября 2022 года был вынесен приговор политзаключенной Инне Пановой по ст. 342 Уголовного кодекса («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Инну Панову задержали 15 июля 2022 года в рамках уголовного дела о «групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок» (ст. 342 Уголовного кодекса) за участие в акциях протеста. Инну поместили в СИЗО-1. Известно, что женщина воспитывает четверых детей.

31 октября в суде Ленинского района Минска Инну Панову признали виновной по ст. 342 Уголовного кодекса («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») и присудили наказание сроком 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии в условиях общего режима.

Также Инне был предъявлен гражданский иск на сумму более чем 7000 рублей. Он будет рассмотрен на отдельном заседании.

Поддержите политзаключенную посылками, денежными переводами и телеграммами: СИЗО-1. 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2. Инна Ивановна Панова.

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