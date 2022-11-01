Синоптики рассказали, какой будет погода в середине недели
- 1.11.2022, 15:55
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В Беларуси довольно теплая осень.
Немного дождей и вполне комфортные температуры — синоптики рассказали, какой будет погода в середине недели.
В среду, 2 ноября, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Небольшие кратковременные дожди пройдут днем в отдельных районах страны. Водителям стоит быть осторожными — местами ожидается туман. Ветер неустойчивый, от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°С, а по западу ночные температуры не будут опускаться ниже +8°С. Максимальная температура днем +8..+14°С.
В четверг, 3 ноября, на Беларусь будут смещаться атмосферные фронты с Западной Европы. Ожидается облачная погода. На большей части территории страны пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью +3..+9°С, по юго-востоку 0..+2°С, днем +5..+12°С.
В пятницу, 4 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков на большей части страны синоптики не прогнозируют. Местами слабый туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, днем по юго-западу порывистый. Температура воздуха ночью 0..+6°С, днем воздух прогреется до +6..+12°С.