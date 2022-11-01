Еврокомиссар: ЕС готов поставлять Украине электроэнергию 1.11.2022, 16:12

Сейчас идет работа над увеличением лимитов мощностей.

Страны Евросоюза готовы поставлять Украине электроэнергию в случае ее дефицита из-за ракетных обстрелов россиян, сейчас идет работа над увеличением лимитов мощностей. Об этом сказала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в интервью «Униан».

- У нас есть необходимые предпосылки для того, чтобы ЕС поставлял электроэнергию в Украину. Первый шаг был сделан еще в марте, когда мы за две недели синхронизировали украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы, в чем многие сомневались, - сказала она.

По словам Симсон, электроэнергия может передаваться в обоих направлениях. Это означает, что Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС.

- Очевидны страны, которые могли бы продавать электроэнергию Украине - это, конечно, ее ближайшие соседи. Объемы, которые они могут предоставить, ограничены мощностями для торговли, согласованными в рамках европейской энергосети ENTSO-E. Мы продолжаем очень тесно сотрудничать с ними, чтобы увеличивать этот лимит, - пояснила еврокомиссар.

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