Еврокомиссар: ЕС готов поставлять Украине электроэнергию
- 1.11.2022, 16:12
Сейчас идет работа над увеличением лимитов мощностей.
Страны Евросоюза готовы поставлять Украине электроэнергию в случае ее дефицита из-за ракетных обстрелов россиян, сейчас идет работа над увеличением лимитов мощностей. Об этом сказала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в интервью «Униан».
- У нас есть необходимые предпосылки для того, чтобы ЕС поставлял электроэнергию в Украину. Первый шаг был сделан еще в марте, когда мы за две недели синхронизировали украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы, в чем многие сомневались, - сказала она.
По словам Симсон, электроэнергия может передаваться в обоих направлениях. Это означает, что Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС.
- Очевидны страны, которые могли бы продавать электроэнергию Украине - это, конечно, ее ближайшие соседи. Объемы, которые они могут предоставить, ограничены мощностями для торговли, согласованными в рамках европейской энергосети ENTSO-E. Мы продолжаем очень тесно сотрудничать с ними, чтобы увеличивать этот лимит, - пояснила еврокомиссар.