Польша собирается отменить «ковидное» продолжение виз и видов на жительство 1 1.11.2022, 16:21

2,470

Если законопроект примут, то у некоторых белорусов будет 30 дней, чтобы легализоваться или уехать из Польши.

Власти Польши собираются отменить автоматическое продолжение действия виз и видов на жительство из-за эпидемической угрозы. Соответствующий законопроект Совет министров планирует одобрить до конца года, сообщается на правительственном портале gov.pl, передает «Белсат».

На польском правительственном портале gov.pl опубликовали законопроект, который в основном касается легализации украинцев, сбежавших от войны. Но в нем есть и положения, которые напрямую коснутся белорусов с визами, видом на жительство и другими документами, срок действия которых автоматически продолжался из-за состояния эпидемической угрозы. Эту норму планируют отменить. Если законопроект примут, у владельцев таких документов будет 30 дней, чтобы легализоваться или уехать из Польши.

Правительство планирует до конца года одобрить законопроект и направить его в парламент. Когда документ будет окончательно принят, пока не известно, но все новации, касающиеся украинских граждан, рассматривают довольно быстро.

По последним данным, сейчас в Польше живут почти 60 тысяч белорусов, имеющих действующий документ, дающий право пребывать в стране. С августа 2020 года граждане Беларуси получили более 43 тысяч гуманитарных виз, почти 59 тысяч виз по программе Poland.Business Harbour для релокации айтишников и еще 78 тысяч 700 виз по карте поляка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».