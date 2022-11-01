Бутусов: Дроны для беспрецедентной атаки в Севастополе сделаны украинскими специалистами 2 1.11.2022, 16:27

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Юрий Бутусов

Это огромный технический успех Украины.

Главный редактор censor.net Юрий Бутусов в интервью nv.ua рассказал, что применение надводных и воздушных дронов для атаки на корабли россиян в Севастополе было беспрецедентным.

«С технической точки зрения это абсолютно беспрецедентные события, которые сейчас, полагаю, для всех военных в мире являются основной темой для обсуждения. Впервые произведена масштабная атака надводными дронами, беспилотными аппаратами», — подчеркнул Бутусов.

Он констатировал, что типичные средства реагирования и обороны морской базы, имеющиеся у россиян, не справились с этой атакой.

Бутусов отметил, что один из кораблей, к которым подплывают надводные дроны и, вероятно, поражают их, — это фрегат того проекта, к которому принадлежит «Адмирал Макаров» (ранее сообщалось, что он стал флагманом Черноморского флота РФ, после затопления крейсера «Москва»). По словам Бутусова, кроме «Адмирала Макарова» были поражены еще как минимум два десантных корабля рашистов.

Он добавил, что известно, что одновременно с атакой надводных дронов корабли ЧФ РФ были атакованы беспилотниками с воздуха.

«Самое любопытное: очевидно, все эти дроны (для воздушной атаки и морские дроны, надводные) сделаны украинскими специалистами; все произведено некими людьми, обладающими достаточно высоким уровнем инженерных знаний. И, конечно, координация, то, что был нанесен одновременно удар дронами с воздуха и с моря — это абсолютно беспрецедентная по своему масштабу техническая задача. Понимая то, что подобная операция была проведена впервые в мире, думаю, можно это расценить как огромный технический успех», — заявил журналист;

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