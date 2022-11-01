«Мы будем их гнать на левом берегу Днепра» 1.11.2022, 16:47

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Украинский военный эксперт указал на огромную проблему россиян в Херсонской области.

Украинский военный эксперт Олег Жданов предположил, какой будет операция ВСУ по изгнанию российских военных с левобережной части Днепра в Херсонской области.

- Мы будем их гнать на левом берегу, не переживайте. У нас нет такого перевеса, чтобы мы могли поднять войска и идти в лобовую атаку. Мы планомерно уничтожаем их огневые способности. Фактически наша ежедневная работа приведет к тому, что оборона посыплется практически сама, - уверен эксперт.

Жданов прогнозирует, что в результате таких действий ВСУ у россиян не будет хватать ресурсов для ведения войны - это топливо, продовольствие, боеприпасы.

- Вывоз раненых и убитых - здесь тоже будет огромная проблема, потому что с ранеными очень тяжелая организация тылового обеспечения, - говорит военный эксперт.

- У них плечо вывоза раненых составляет сотни километров. Представьте, если они в Севастополь в госпиталь из Херсона везут раненых. Сколько они туда их довезут? - задался вопросом Жданов.

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