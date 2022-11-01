«Многие люди, работающие на торговых объектах, останутся без работы» 1 1.11.2022, 17:08

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В предпринимательской среде неспокойно.

В предпринимательской среде по-прежнему неспокойно: из-за новшеств чиновников по ценам бизнес растерян и пытается понять, по каким правилам работать дальше, пишет «Зеркало».

27 октября в некоторых городах Беларуси предприниматели, которые торгуют на рынках непродовольственными товарами, не открыли свои павильоны. Они объявили, что ставят свою деятельность на паузу до тех пор, пока не получат четкого разъяснения по новшествам правительства по ценам.

Что сейчас происходит с ИП, что они собираются делать

Некоторые из предпринимателей считают, что нужно добиваться приостановки нашумевшего постановления «правительства» по ценам или полной отмены, другие хотят послаблений по допустимым торговым надбавкам. Причина — работать в пределах установленных ограничений, как заявляют ИП, затруднительно.

«Экономическая обстановка постоянно меняется. И если, допустим, сегодня наценки могут устроить ИП, то завтра, к примеру, поднимут налоги и аренду, то снова будут проблемы с работой», — считает один из предпринимателей.

«Я выступаю за свободное ценообразование. Ведь конкуренция жесткая. Поэтому любая поставленная наценка предпринимателем оправдана. Иначе у него не будут покупать и пойдут к конкуренту», — убежден другой ИП, который занимается детскими товарами.

«Надбавки для детских игрушек в 30% не покрывают наших расходов. Это означает продавать товар в минус. Как можно приобретать товар, зная, что реализация его будет нерентабельна? Эти надбавки заставят предпринимателей отказаться от закупки новых товаров, сократится ассортимент реализуемых товаров, многим придется прекратить деятельность, так как такая работа приведет нас к разорению и закрытию. Многие люди, работающие на торговых объектах, останутся без работы», — отмечают в коллективном обращении ИП, которые торгуют детскими игрушками.

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