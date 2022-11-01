ВСУ ликвидировали экс-кандидата в мэры Смоленска 3 1.11.2022, 17:15

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Он был летчиком-инструктором.

Бывший кандидат в мэры Смоленска Александр Корончик отправился в Украину «добровольцем» и был ликвидирован.

Об этом сообщил украинский военнослужащий, блоггер, журналист, полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) со ссылкой на российские издания.

«Сегодня стало известно о гибели Александра Корончика. Ужасное сообщение получили его родственники. Им позвонили из него полку. Александру Корончику было 62 года», – говорится в некрологе от РосСМИ.

Известно, что 62-летний Корончик был офицером запаса, военным пенсионером. Несколько раз он пытался сразиться за должность городского головы Смоленска во время местной избирательной гонки, но ни разу так и не был выбран.

Александр Корончик имел воинское звание майора (летчик-инструктор). После начала так называемой «специальной военной операции» отправился рядовым добровольцем в казачий полк, из которого и «демобилизовался» благодаря ВСУ.

Подробности и место гибели экс-кандидата в мэры Смоленска не разглашаются. Однако, судя по его специализации, Корончик мог быть ликвидирован в составе экипажа одного из сбитых украинскими зенитчиками вертолетов врага. Так, в Херсонской области в Бериславском районе вечером 31 октября были «приземлены» два Ка-52 («Аллигатора») россиян, а на границе Донецкой и Луганской областей – Ми-8.

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