Индекс на белорусские акции снова упал 1 1.11.2022, 17:30

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В последнюю неделю октября зафиксированы минимальные объемы торгов.

Инвестиционная компания «Айгенис» опубликовала итоги очередной торговой недели: индекс на белорусские акции Aigenis Top-7 завершил октябрь на отметке 99,45 пункта, снизившись за месяц на 0,4% (на 30 сентября было 99,82), пишет OL.

При этом падение по сравнению с предыдущей неделей оказалось особенно значительным: тогда инвесторы поддержали бумаги «Минскпромстроя», и индекс был зафиксирован на отметке 105,18 пункта.

Последняя неделя месяца показала минимальные объемы торгов индексными акциями — всего 2568,98 рубля.

Акции ОАО «Приорбанк» остаются одними из самых ликвидных и продолжали торговаться ровно, без роста, но и без падения (средневзвешенная цена — 5 рублей, 0% за неделю).

На снижение индекса повлияли акции ОАО «АСБ Беларусбанк», подтвердив зависимость цены от объема сделок (средневзвешенная цена — 0,1299 рубля, минус 23,6% за неделю). Также инвесторы не покупали бумаги СП ОАО «Брестгазоаппарат», посчитав завышенной цену 1250 рублей за акцию.

Основу всего октябрьского объема торгов (без учета аномально высоких продаж бумаг «Минскпромстроя») составили индексные акции:

ОАО «Приорбанк» — 41,2%;

СП ОАО «Брестгазоаппарат» — 26,7%;

ОАО «Минскпромстрой» — 20,7%;

ОАО «МАПИД» и ОАО «АСБ Беларусбанк» — по 4,7%.

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