«Авто между пунктами пропуска так много, что все выстраиваются уже в два ряда» 1 1.11.2022, 18:13

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На белорусско-польской границе коллапс.

Водители говорят, что такой большой очереди на въезд в «Зону ожидания» в Берестовице раньше не было. Только на регистрацию в ЗО стоит несколько десятков легковых и грузовых автомобилей. И все говорит о том, что очередь будет только расти.

– Решил я съездить в Польшу. Приезжаю в Пограничный – а здесь огромная очередь и все стоят на въезд в «Зону Ожидания». Очередь растянулась далеко за перекресток, а на самом перекрестке стоит сотрудник ГАИ, который помогает регулировать движение и направляет всех, кто едет в Польшу, в конец этой очереди, – рассказывает «АвтоГродно» водитель, который сейчас находится возле «Зоны ожидания».

– Из-за чего образовалась очередь?

– Я ходил в начало, разбирался. Оказывается, что процесс оплаты въезда в ЗО занимает много времени. Большинство путешественников оплачивают въезд у самого шлагбаума, что тормозит запуск машин. Лично я оплатил сбор заранее в банке. Но таких, как я, немного, поэтому и стоим, – рассуждает наш читатель.

Напомним, стоимость въезда в «Зону ожидания» для легковушек – 9,6 рублей (0,3 базовой). Оплачивать можно заранее через банк, либо через ЕРИП или WEBPAY. В таком случае на въезде у шлагбаума достаточно показать чек (или его фотографию) оператору.

– Но платный въезд в ЗО ввели 23 сентября, почему очередь такая большая именно сегодня?

– Общался с людьми в очереди и связываю это с тем, что сегодня в Польше выходной, все закрыто. Поэтому все желающие хотят попасть в Польшу завтра, я в том числе. Плюс в воскресенье у соседей все было закрыто. Вот и совпало, что сегодня все едут, чтобы быть по ту сторону границы завтра.

Отметим, что по состоянию на 14:55 только в «Зоне ожидания» было зарегистрировано более 120 автомобилей, а на сайте «Белтаможсервиса» появилось сообщение, что «Внимание! Информация о количестве ТС предоставлена без учета живой очереди перед въездом в зону ожидания»:

Тем временем автомобилей между ПП «Берестовица» и ПП «Бобровники» так много, что все выстраиваются уже в два ряда. Это очередь в сторону Польши:

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