Президент Литвы призвал усилить санкции против Лукашенко

Президент Литвы призвал усилить санкции против Лукашенко2
- 1.11.2022, 18:15
Диктатор предоставляет территорию Беларуси для атак на Украину.
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал удары российских оккупантов по критической инфраструктуре Украины «тяжким военным преступлением» и заявил, что необходимо продолжать санкционную политику против России и Беларуси. Об этом он сказал после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, цитирует его Delfi.
По его словам, уничтожение жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры Украины ударами ракет и дронов являются «еще одним свидетельством тяжких военных преступлений».
«Мы должны продолжать военную, политическую и гуманитарную поддержку Украины и помогать ей противостоять варварской военной агрессии России», — сказал Науседа.
Он отметил, что союзники должны продолжить вводить санкции против России и Беларуси и подготовить новый пакет «точных и действенных ограничений». Литовский лидер также подчеркнул необходимость усиления оборонительных возможностей восточного фланга НАТО.