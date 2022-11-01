Президент Литвы призвал усилить санкции против Лукашенко 2 1.11.2022, 18:15

Диктатор предоставляет территорию Беларуси для атак на Украину.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал удары российских оккупантов по критической инфраструктуре Украины «тяжким военным преступлением» и заявил, что необходимо продолжать санкционную политику против России и Беларуси. Об этом он сказал после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, цитирует его Delfi.

По его словам, уничтожение жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры Украины ударами ракет и дронов являются «еще одним свидетельством тяжких военных преступлений».

«Мы должны продолжать военную, политическую и гуманитарную поддержку Украины и помогать ей противостоять варварской военной агрессии России», — сказал Науседа.

Он отметил, что союзники должны продолжить вводить санкции против России и Беларуси и подготовить новый пакет «точных и действенных ограничений». Литовский лидер также подчеркнул необходимость усиления оборонительных возможностей восточного фланга НАТО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».