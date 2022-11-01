«Дзяды» в Варшаве: Белорусы добьются независимости и свободы своей страны! 1.11.2022, 18:34

Фото: Charter97.org

Белорусы вспоминают своих героев.

В Варшаве 1 ноября прошли митинг, шествие, концерт и молебен по случаю белорусских «Дзядов». В этот день белорусы вспоминают ушедших близких. Также 1 ноября традиционно проходило шествие в минское урочище Куропаты.

Сегодня белорусские «Дзяды» в Варшаве начались со Святой Мессы по погибшим за Украину белорусским добровольцам, которую в 11:30 отслужили в костеле святого Александра на площади Трех крестов.

Затем более ста человек прошли шествием к памятнику Адаму Мицкевичу и Замковой площади. Участники акции вспоминали белорусских героев, отдавших жизнь в войне в Украине, оппозиционных политиков и журналистов, которые погибли в борьбе с режимом Лукашенко.

На акции выступили ксендз Вячеслав Барок, белорусский доброволец из полка Калиновского Владимир, лидер движения солидарнасти «Разам» Вячеслав Сивчик, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Вячеслав Сивчик в своей речи вспомнил, как зарождалась традиция шествия на «Дзяды»:

— Белорусы, особенно — на чужбине, должны понимать, что белорусская нация — это те, кто жили до нас на нашей святой белорусской земле, те белорусы, которые живут сегодня, а также те, кто еще родится. Ведь Беларусь все равно выстоит и восторжествует справедливость.

Двадцатый век абсолютно несправедливо обошелся с нашим народом. Беларусь стала основным театром двух мировых войн, а затем репрессии тоталитарных режимов прошлись по нашей земле. Нет ни одной белорусской семьи, где не было бы жертв войн и родных, которые не погибли бы во время репрессий, особенно — коммунистических.

И это зло не наказано. Вы можете видеть его каждый день в новостных лентах.

Одно из главных достижений Беларуси — то, что проходили традиционные шествия на «Дзяды» в Куропаты. Начинались они в девяностых годах, возле страшного здания тюрьмы КГБ — «американки». Старые минчане говорили, что зимой там шел пар, так как все камеры были забиты белорусами.

От этого здания люди шли в Куропаты. В национальный некрополь, аналогов которого нет в мире. Страной правят бандиты, но люди сильнее нелюдей. Единственный национальный некрополь, который возник в борьбе с чужой властью, возвышенный, именно к нему мы шли. Затем через десять лет возникла традиция собираться возле завода «Луч», оттуда мы шли в Куропаты.

В это году традиционное шествие в Минске не может состояться, потому что правят нашей страной бандиты. Вы знаете, как больно читать новостные ленты, что делают с нашей страной и нашим народом. Но должна быть справедливость. Как бы тяжело не было белорусам, я верю в Беларусь, верю в то, что будут традиционные шествия от «американки» до национального некрополя.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина вспомнила о белорусских добровольцах, которые воюют в Украине и призвала всячески помогать полку Калиновского, политзаключенным и их семьям:

— Сегодня день памяти, когда мы вспоминаем своих близких, родных и всех героев, которые столетиями сражались за независимость и свободу Беларуси. Многие мои близкие погибли в ссылке в Сибири, некоторые прошли через концлагеря, некоторые погибли во время Второй мировой войны, многие прожили жизнь под советской оккупации и умерли при диктатуре.

Сейчас многие мои друзья находятся в тюрьмах. В Беларуси сегодня тысячи политических заключенных. Многие мои друзья сегодня воюют в Украине в полку Кастуся Калиновского. Миллионы белорусов сегодня живут под прессом диктатуры и сотни тысяч были вынуждены покинуть страну.

Иногда кажется, что Беларусь движется по замкнутому кругу. Но я убеждена, что сейчас есть шанс из этого круга выйти. Для этого мы должны помогать политзаключенным и их семьям, поддерживать воюющий в Украине полк Калиновского, помогать всем людям, которые сегодня страдают от репрессий в Беларуси, помогать друг другу.

И самое главное — верить, что Беларусь будет свободной. Для этого мы должны сделать все возможное и продолжать бороться за свободу и независимость своей страны всеми средствами. Сил нам всем и мужества. Жыве Беларусь!

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