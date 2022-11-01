Благие знамения 3 Виталий Кулик

1.11.2022, 18:22

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Украине и Западу следует уже сейчас готовиться к распаду России.

Западные и российские элиты начинают всерьез задумываться, каким будет будущее территорий, которые пока еще значатся как «Российская Федерация». Согласно информации источников The Economist, если еще недавно отстранение Путина от власти считалась чем-то немыслимым и крайне рискованным, то теперь и этот вариант «может быть рассмотрен».

До этого редакция The Washington Post писала о том, что в высших эшелонах РФ начали всерьез обсуждать возможную революцию и крах путинского режима.

Еще полгода назад на Западе (особенно европейские элиты) опасались развала России в силу того, что огромный ядерный арсенал может оказаться бесконтрольным. Если хотя бы один ядерный заряд попадет в руки террористов, это уже будет угрозой глобального масштаба. Российские элиты, которые до последнего думали, что «Путин не может проиграть, потому что не может такого быть», также все поняли.

И дело не только в экономических санкциях, которые бьют по карманам российских нуворишей, делая их токсичными персонами на вожделенном Западе. Путинская Россия уверенно приближается к точке хрупкости, когда начнется каскадный развал ее государственности, потеря территорий и разрыв социальных связей. Государственный механизм уже трещит по швам. Когда Евгений Пригожин или его люди по тюрьмам собирают зеков на войну против Украины, а Рамзан Кадыров формирует собственные батальоны – это уже внешнее проявление некроза государственных тканей.

Все это ведет россиян не к цивилизованной революции, а к бунту, расчеловечивающему остатки населения, жившего на пространстве постсоветской Евразии.

Геополитический взрыв произойдет в ближайшие несколько лет. Для этого есть все необходимые предпосылки. В связи с этим возникает потребность в инновационном подходе к конструированию новой реальности, которая наступит «после России».

Допустим, после «внезапной смерти» путина кремлевский режим стремительно рухнул, а сама РФ – развалилась. Пространство от Калининграда до Владивостока находится в турбулентности. Новые государства, которые возникают на этой территории, без внешнего управления не состоятельны, границы между ними постоянно меняются.

Несмотря на то, что рашистский режим до последнего утверждал о «победе» в «специальной военной операции», даже зомбированным гражданам РФ стало очевидно, что «король голый» и не контролирует больше даже собственную страну. Экономический обвал, рост цен, гиперинфляция, закручивание гаек, карточная система, голод и начало гражданской войны.

Международные силы проводят денуклеаризацию и демилитаризацию отдельных территорий. Формируются буферные зоны на новых границах Китая и Евросоюза. Новая коалиция стран, возникшая на месте ООН, устанавливает зоны глобального управления.

Тут особое значение будут иметь украинские ЧВК просто в силу того, что у наши военные специалисты обладают опытом войны с россиянами, знают язык и повадки российского населения.

Скептики могут сказать, что на смену бункерному фюреру придет некий «коллективный Путин», который и возьмет ситуацию в РФ под контроль. Крайне маловероятный сценарий в силу того, что такой «коллективный орган» не будет иметь действенных инструментов по консолидации элит – как кремлевских, так и региональных.

Инициатива перейдет в руки «патриотов-ястребов», которые избавятся от путинского «мини-ми» – Дмитрия Медведева и «методолога» Сергея Кириенко, а также разного рода ротенбергов и ковальчуков. Даже если ястребы «коллективно» выдвинут в президенты Николая Патрушева, ничего не выйдет, так как за годы путинской диктатуры государственные институты в РФ окончательно утратили возможность принимать и реализовывать решения.

На смену «коллективному Путину» пытался прийти «фельдмаршал Победы» Шойгу или ряд генералов, но все закончится провалом. Просто потому что после путина любой «царь» в России будет «ненастоящим» для основной массы зомби-общества. И первыми устроят бунт силовики, которые посчитают себя обделенными в рамках большого российского передела. Затем в игру войдут разного рода «патриотические олигархи», имеющие своих «стрелковых». Путин, начав против Украины в 2014 году «гибридную войну», де-факто их легализовал.

В такой конструкции велика вероятность скатывания в войну всех против всех. «Силовики» против «стрелковых» и региональных баронов, а также разного рода «патриотических оппозиционеров». Даже если они в какой-то момент договорятся, то все равно дело закончится бунтами и погромами.

Первой лопнувшей тыквой стане российская модель федерации. Национальные республики быстро вспомнят почти забытое слово «суверенитет». В итоге под контролем «центрального правительства» может остаться только часть Москвы. Причем к этому активно приложат руку разные строители «народных республик» на Донбассе - «стрелковы» и «бородаи». Они могут провозглашать «народные республики» в отдельно взятых райцентрах или даже микрорайонах в Москве.

Уже сейчас в Вашингтоне и Брюсселе понимают, что не стоит рассчитывать на либеральный реванш в РФ после краха путинского режима. Новая «перестройка» РФ может привести к власти очередного маньяка, похлеще путина. Поэтому сохранение территориальной целостности бывшей России представляется нецелесообразным как для Запада или Китая, так и тем более для Украины.

Как вариант Западу придется идти на военную операцию по обеспечению безопасности ядерных объектов на территории бывшей РФ, а далее создавать международный консорциум по управлению ними.

Уже после продолжительной гражданской войны на территории бывшей РФ может начаться бурное строительство новых независимых государств и перераспределение сфер влияния между разными глобальными центрами силы. Но еще более десятилетия целые пространства вокруг Москвы до Урала будет представлять собой «дикое поле», где власть будет принадлежать полевым командирам и местным варлордам.

Учитывая нынешние тенденции в РФ и настроения на Западе (в том числе, на фоне глупых ядерных угроз путина) такой сценарий с каждым месяцем становится все более реальным. Открыто напав на Украину, Путин сделал все, чтобы РФ превратилась в failed state.

Виталий Кулик, «Апостроф»

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