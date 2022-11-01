В двух регионах РФ продолжили мобилизацию после заявлений Шойгу об окончании призыва 1.11.2022, 18:42

Продолжили мобилизовать военкоматы Ивановской и Ростовской областей.

Военкоматы Ивановской и Ростовской областей продолжили мобилизовать граждан, несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу о завершении призыва.

Двадцатичетырехлетнему Дмитрию Куценко вручили повестку прямо на работе, на фабрике «Шуйские ситцы», которая до этого предоставила ему бронь. Повестку он получил 28 октября, в день, когда Шойгу доложил Путину о завершении мобилизации, рассказала изданию «7×7» адвокат Анастасия Руденко. Несмотря на это, на следующий день Куценко пришел в военкомат и его увезли в воинскую часть в Ковров Владимирской области. По словам адвоката, медкомиссию не проводили, хотя у Куценко диагностирована хроническая болезнь. Документ о брони он с собой не взял.

Житель города Батайска Ростовской области получил повестку 27 октября. Несмотря на окончание мобилизации, через два дня он решил явиться в военкомат, «чтобы не было проблем», рассказал он «7×7». Там его принудительно записали в добровольцы. «Я говорю, что я же не давал согласия и не имею желания проходить службу. В ответ услышал: „Ничем не могу помочь, свободны, второго числа явитесь“», — рассказал подписчик. Сейчас он ищет правозащитников, которые могли бы ему помочь.

Владимир Путин вчера, 31 октября, подтвердил, что мобилизация в России закончена. Однако президент РФ решил не подписывать указ о ее завершении, уточнил сегодня его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Такой документ, по его словам, «не нужен». Песков признал, что некоторые военкоматы продолжили выдачу повесток после 28 сентября, однако назвал это инерцией.

Пресс-секретарь Путина добавил, что возобновление мобилизации через некоторое время также невозможно, так как в указе, подписанном 21 сентября, речь шла о призыве определенного количества человек. В результате массового призыва на войну в Украине призвали 300 000 человек.

Однако источник «Новой Газеты. Европа» утверждал, что в засекреченном седьмом пункте указа говорилось о необходимости мобилизовать миллион человек. Источники «Медузы», близкие к АП, утверждали, что мобилизацию в ноябре поставят на паузу. «Вторая волна» призыва, по их словам, начнется зимой.

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