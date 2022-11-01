Белорусский врач рассказала, действительно ли ноют суставы на погоду 1.11.2022, 18:50

Или это психосоматика?

Правдой назвала утверждение, что суставы реагируют на погоду, завотделением общей врачебной практики №3 минской поликлиники №32 Светлана Муха. Причины этого явления она объяснила в эфире программы «Наше утро» на телеканале ОНТ

- Это не психосоматика. Сустав – он представляет собой замкнутое пространство, т.е. имеется в капсулах, внутри которой находится жидкость. При смене атмосферного давления, в капсуле изнутри она начинает ощущать какие-то изменения и это передается на наши связки, в которых находятся нервные рецепторы, которые подают нам болевые ощущения, - подчеркнула медик.

Постепенно при смене атмосферного давления и организм человека приспосабливается к метеорологическим изменениям, и боль в суставах постепенно уходит.

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