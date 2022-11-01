закрыть
1 ноября 2022, вторник, 19:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусский врач рассказала, действительно ли ноют суставы на погоду

  • 1.11.2022, 18:50
Белорусский врач рассказала, действительно ли ноют суставы на погоду

Или это психосоматика?

Правдой назвала утверждение, что суставы реагируют на погоду, завотделением общей врачебной практики №3 минской поликлиники №32 Светлана Муха. Причины этого явления она объяснила в эфире программы «Наше утро» на телеканале ОНТ

- Это не психосоматика. Сустав – он представляет собой замкнутое пространство, т.е. имеется в капсулах, внутри которой находится жидкость. При смене атмосферного давления, в капсуле изнутри она начинает ощущать какие-то изменения и это передается на наши связки, в которых находятся нервные рецепторы, которые подают нам болевые ощущения, - подчеркнула медик.

Постепенно при смене атмосферного давления и организм человека приспосабливается к метеорологическим изменениям, и боль в суставах постепенно уходит.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников
Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип
Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников