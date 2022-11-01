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Белый дом: У Путина осталась только нефть, а остальная экономика уничтожена

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  • 1.11.2022, 19:01
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Белый дом: У Путина осталась только нефть, а остальная экономика уничтожена
Карикатура Сергея Елкина / DW

РФ не сможет продовать даже газ Европе.

Президент РФ Владимир Путин разрушил экономику своей страны, начав полномасштабное вторжение России в Украину.

Об этом сообщил специальный координатор президента США по международным энергетическим вопросам Амос Хохштейн, передает CNBC.

«Нефть - это единственное, что у них осталось в экономике. Путин уничтожил остальную экономику», - заявил Хохштейн.

По его словам, в России осталось то, что добывается из-под земли.

«Он не будет больше продавать свой газ Европе, поэтому у него остается только нефть, это то, что финансирует эту войну», - добавил специальный координатор президента США.

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