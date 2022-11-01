Белый дом: У Путина осталась только нефть, а остальная экономика уничтожена

Белый дом: У Путина осталась только нефть, а остальная экономика уничтожена6
- 1.11.2022, 19:01
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РФ не сможет продовать даже газ Европе.
Президент РФ Владимир Путин разрушил экономику своей страны, начав полномасштабное вторжение России в Украину.
Об этом сообщил специальный координатор президента США по международным энергетическим вопросам Амос Хохштейн, передает CNBC.
«Нефть - это единственное, что у них осталось в экономике. Путин уничтожил остальную экономику», - заявил Хохштейн.
По его словам, в России осталось то, что добывается из-под земли.
«Он не будет больше продавать свой газ Европе, поэтому у него остается только нефть, это то, что финансирует эту войну», - добавил специальный координатор президента США.