Ракета Falcon Heavy от SpaceX запустила военные спутники 2 1.11.2022, 19:11

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Это первая миссия с 2019 года.

Утром 1 ноября впервые за более чем три года с мыса Канаверал в США взлетела самая мощная в мире ракета Falcon Heavy, которая в настоящее время находится в эксплуатации. Об этом сообщает Space.com.

Ракета, состоящая из трех модифицированных ускорителей первой ступени Falcon 9, соединенных вместе, стартовала сегодня с площадки в Космическом центре Кеннеди NASA. Она доставила несколько секретных грузов на геостационарную орбиту для космических сил США в рамках миссии под названием USSF-44.

USSF-44 — это четвертый запуск SpaceX Falcon Heavy в целом и первый с июня 2019 года. Такая низкая частота полетов резко отличается от часто используемой ракетой компании Falcon 9, которая в этом году летала в среднем более одного раза в неделю. Сегодняшний пуск Falcon Heavy состоялся на трех совершенно новых первых ступенях.

Из-за засекреченного характера полезной нагрузки USSF-44 точное количество и продолжительность включений двигателей второй ступени, необходимых для доставки их на орбиту, неизвестны.

SpaceX опубликовала в Twitter видео взлета ракеты.

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