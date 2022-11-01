закрыть
1 ноября 2022, вторник, 20:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ракета Falcon Heavy от SpaceX запустила военные спутники

2
  • 1.11.2022, 19:11
  • 2,994
Ракета Falcon Heavy от SpaceX запустила военные спутники

Это первая миссия с 2019 года.

Утром 1 ноября впервые за более чем три года с мыса Канаверал в США взлетела самая мощная в мире ракета Falcon Heavy, которая в настоящее время находится в эксплуатации. Об этом сообщает Space.com.

Ракета, состоящая из трех модифицированных ускорителей первой ступени Falcon 9, соединенных вместе, стартовала сегодня с площадки в Космическом центре Кеннеди NASA. Она доставила несколько секретных грузов на геостационарную орбиту для космических сил США в рамках миссии под названием USSF-44.

USSF-44 — это четвертый запуск SpaceX Falcon Heavy в целом и первый с июня 2019 года. Такая низкая частота полетов резко отличается от часто используемой ракетой компании Falcon 9, которая в этом году летала в среднем более одного раза в неделю. Сегодняшний пуск Falcon Heavy состоялся на трех совершенно новых первых ступенях.

Из-за засекреченного характера полезной нагрузки USSF-44 точное количество и продолжительность включений двигателей второй ступени, необходимых для доставки их на орбиту, неизвестны.

SpaceX опубликовала в Twitter видео взлета ракеты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников
Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип
Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников