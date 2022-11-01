Алексей Данилов: Беларусь будет освобождена от российских оккупантов 5 1.11.2022, 19:20

7,070

Алексей Данилов

Россия безвозвратно проигрывает.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия окончательно и безвозвратно проигрывает, а применение ядерного оружия сделает ее врагом номер один для всего мира.

Так он прокомментировал слова представителя кремлевского режима Дмитрия Медведева о том, что РФ применит ядерное оружие, если Украина продолжить деоккупацию своей территории.

Данилов подчеркнул, что все территории, оккупированные РФ, будут возвращены. Это касается и Молдовы, Грузии, Японии и других стран. Также секретарь СНБО заявил, что Беларусь также будет освобождена от российских оккупантов.

Отдельно он прокомментировал угрозы РФ по поводу применения ядерного оружия против Украины.

«Угроза и применение ядерного оружия России — это акт суицида. Россия окончательно превратится в врага номер один для всего мира. Детей и жен на Марс не спрячете, а им вряд ли хочется из дворцов на Рублевке, Сардинии и других дубаев — „прямо в рай“», — отметил Данилов.

Он также подчеркнул, что конечная цель Украины и всего мира — денуклеаризация РФ.

«Полная денуклеаризация — конечная цель демонтажа РФ. Этот последний гнилой зуб должен и будет вырван из пасти взбешенного существа. И только это гарантия безопасности для мира и Украины», — подытожил Данилов.

1 ноября Медведев заявил, что победа Украины в войне приведет к развалу РФ, и, чтобы не допустить такого развития событий она может пойти на крайние меры. В частности, применить ядерное оружие.

Новые угрозы Медведева были обнародованы на фоне провалов РФ в Украине, а также эвакуации ее коллаборантов и части военной группировки в Херсонской области на левый берег Днепра. Это вызывает очень острую реакцию в российском обществе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».