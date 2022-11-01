«Раз тут снизили, значит, в другом месте добавят» 3 1.11.2022, 19:40

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Торговля — про нашумевшее постановление по ценам, переоценку и реакцию покупателей.

В Беларуси снизились цены на некоторые товары. Причина — нашумевшее постановление правительство и запрет на подорожание. «Зеркало» узнало у работников торговли (а также одной аптеки), сколько времени им понадобилось для переоценки товаров, на сколько упала их стоимость, был ли повышенный спрос на ассортимент и повлиял ли он на товарооборот.

«У людей нет денег, чтобы скупать товары»

Несколько лет Игнат (имена героев изменены) владеет продуктовым магазином в областном центре. Торговая точка средняя по площади — около 100 «квадратов», здесь продаются разные группы продуктов, в том числе алкоголь. Работают шесть наемных сотрудников.

— Цены на продукты в моем магазине средние, а торговая надбавка всегда была небольшая. Максимальная — около 30% на какие-то редкие товары, например, на российское печенье, также, на дорогие колбасные изделия. Мы не можем накручивать цены и держать их высокими — товар у нас просто не купят, — рассказал бизнесмен.

После распоряжения властей ограничить торговую надбавку сотрудники принялись менять ценники. Для этого не понадобилось закрывать магазин — в рабочий график уложились.

Некоторые позиции в магазине стали дешевле на копейки, что-то — на рубль. К примеру, сардельки «Нежные» стоили 10 рублей 50 копеек за килограмм, а теперь обойдутся в 9 рублей 50 копеек. Однако покупатели, по словам Игната, «не кинулись все сметать с прилавков, многие даже реагировали на снижение стоимости скептически и подозрительно, ожидая подвоха».

— Мол, раз тут снизили, значит, в другом месте обязательно добавят, да еще больше. У людей просто нет денег, чтобы скупать товары, они приобретают самое необходимое. Товарооборот у нас не увеличился, впрочем, этого и не ожидалось. Думаю, что будет наоборот, мы будем терпеть убытки. Например, 20% торговой надбавки на колбасу не покроют расходов на ее реализацию.

Игнат прикинул, что октябрь по прибыльности он закроет еще нормально, а вот ноябрь планирует убыточным.

«Никто ничего не хватал, а товарооборот не увеличился»

Елена работает в магазине ProStore в Минске на улице Каменногорской. Девушка говорит, что переоценка товаров у них заняла примерно полтора дня. Для этого некоторые сотрудники оставались в магазине на ночь.

— Но это было добровольно и оплачивалось по повышенной ставке, поэтому недовольных не было, — рассказала сотрудница гипермаркета.

По ее словам, цены на товары снизились на 30%. Однако ажиотажа среди покупателей это не вызвало, люди как ходили и покупали лишь то, что им было необходимо, делают так и сейчас.

Рядом на Каменногорской в гипермаркете Green работает Анжела. Сотрудница магазина рассказала, что перемаркировкой товаров коллектив занимался четыре дня с 7.00 до 23.00, но до сих пор закончить все не успели.

— Максимальное снижение было на игрушки. Например, позиция стоила 80 рублей, а стала стоить 18 рублей. Еще сильно подешевела бытовая химии, к примеру, цена капсул Ariel с 72 рублей упала до 32 рублей. В основном дешевле стал российский и белорусский товар. На импортный товар, которого уже почти нет, тоже немного снизили цену — от копейки до примерно двух рублей. В продовольственной группе товаров цены изменились не сильно, только заметно снизилась цена на кофе.

Как и у конкурентов из ProStore, в Green не было повышенного покупательского спроса на товар по сниженным ценам. Правда, некоторые посетители удивлялись, когда случайно обнаруживали, например, шампунь Gliss Kur за 18 рублей, а рядом бутылочка такого же объема, но другой серии за четыре рубля.

— Никто ничего не хватал. Да и товарооборот у нас не увеличился. Покупателей мало, покупают в основном продукты.

По мнению Анжелы, продавцы в их магазине сейчас «бездельничают», если сравнить их загрузку полугодовой давности. По штату продавцов у них не хватает, в сентябре взяли еще двух, но «даже они лишние».

— Однако сокращать людей не будут. В других отделах не хватает продавцов, поэтому сотрудников будут туда перекидывать.

Но большей проблемой девушка считает не все перечисленное, а то, что в магазине проблема с ассортиментом. По словам Анжелы, не хватает «нормальных» гигиенических средств, бытовой химии. На полках стоит российский товар, которые люди не хотят покупать, а по привычке спрашивают импорт.

«Иногда цены уменьшались на доли процента»

Житель областного центра Тимур работает в магазине электротоваров. Переоценка не происходила у них «лавинообразно» — новые цены на товары приходили к ним в течение нескольких дней, ценники меняли постепенно. И хотя это требовало дополнительных усилий сотрудников, но на работе никто не задерживался дольше обычного.

— Цены уменьшались незначительно, иногда даже на доли процента. Это не вызвало наплыва покупателей. Особенно, если вспомнить огромный спрос, который был в марте. Сейчас люди просто приобретают то, что им нужно, на замену старому или сломанному, в подарок или для себя.

Маргарита — фармацевт, она работает в большой аптеке в райцентре Брестской области. Их тоже затронула переоценка, только цены менялись не на лекарственные средства, а на косметику и БАД.

— Как только вышло постановление о заморозке цен, мы сняли с продажи косметику и БАД, перестали продавать лекарства, которые пришли после 6 октября. Ждали, что нам разъяснят, какие цены надо ставить на товар. От начальства пришло распоряжение — зафиксировать все цены в таблице и прислать им, а они должны перенаправить данные в Минздрав, — рассказала девушка.

Чтобы это сделать, фармацевтам пришлось поднимать остатки товара за все время существования аптеки, да и самой электронной системы. Через некоторое время после того, как эта работа была выполнена, а документ перенаправлен чиновникам, пришло сообщение, что «таблицы никуда не годятся, их не принимают». Однако составлять новую таблицу не требовали, мол, уже не надо.

— В конце октября, когда это стало понятно, как назначать цены на товар, мы приступили к переоценке. Это заняло два дня. Где торговая надбавка была больше 30%, сделали ее просто 29%. Лекарства разрешили продавать по действующим ценам.

Маргарита говорит, что «хапуна» от покупателей на товар по сниженным ценам у них нет, да и сами они ничего себе не покупали, потому что разбежка в цене небольшая. К примеру, зубная щетка была 8 рублей 41 копейку, а теперь — 8 рублей 16 копеек.

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