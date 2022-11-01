Премьер Чехии: Надо обратить внимание на Беларусь 1.11.2022, 20:10

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Петр Фиала

Петр Фиала призвал усилить санкции против режима Лукашенко.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала, вернувшись в Прагу после визита в Киев, поднял вопрос о новых санкциях против Беларуси в связи с ролью режима Лукашенко в российской войне против Украины.

По словам Фиалы, ЕС рассматривает возможность дальнейших санкций против Беларуси за ее роль в агрессивной войне России против Украины.

«Мы не можем допустить, чтобы Беларусь присоединялась к российской политике или чтобы Россия обходила последствия введенных санкций через Беларусь», — заявил премьер-министр Чехии во вторник.

Санкции против Беларуси уже есть, сказал Фиала, но ЕС сейчас также специально уделяет внимание той роли, которую играет Беларусь в ходе войны в Украине.

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