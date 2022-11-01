Из Беларуси в Москву нелегально везли сигареты 1.11.2022, 20:23

Табачную контрабанду припрятали в пиве.

Российские таможенники проверили фуру с пивом, который приехала из Беларуси, и обнаружили среди груза партию неучтенных сигарет на 3 млн российских рублей (почти 50 тысяч долларов). Об этом сообщили на Смоленской таможне.

Грузовик с товаром, который следовал из Беларуси в Москву, остановили в Смоленской области. Согласно сопроводительным документам, в фуре помещалось белорусское бутылочное пиво массой более 20 тонн. Но таможенники решили провести тщательную проверку и нашли кое-что еще.

— В ходе досмотра среди коробок с пивом сотрудники таможни обнаружили 26 тысяч пачек белорусских сигарет без специальных российских акцизных марок. Документы на них отсутствовали, — рассказали на Смоленской таможне.

По предварительной оценке, стоимость незаконно ввезенных сигарет составляет примерно 3 млн российских рублей, или 48,5 тысячи долларов.

Теперь в деле будет разбираться российская полиция.

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