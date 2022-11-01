Жители Германии сократили на треть потребление газа 4 1.11.2022, 20:40

2,470

Правительство Германии еще в июле призвало граждан и бизнес экономить газ.

Жители Германии в рамках экономии энергоресурсов сократили потребление газа на 36% в сентябре по сравнению с сентябрем 2021 года. Об этом пишет Bild.

Экономия потребления газа на предприятиях промышленности составила почти 20% за этот период.

Сокращение потребления газа также связано с тем, то начало осени в Германии выдалось теплым, поэтому домохозяйствам проще обходиться без отопления.

Правительство Германии еще в июле призвало граждан и бизнес экономить газ из-за сбоев поставок из России.

В итоге только в летний период частным домохозяйствам и промышленным предприятиям удалось сократить потребление газа от 5% до 7%.

По данным Еврокомиссии Германия сократила потребление газа на 28% в августе и на 7,4% в сентябре по сравнению с этими же месяцами прошлого года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».