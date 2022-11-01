закрыть
1 ноября 2022, вторник, 22:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жители Германии сократили на треть потребление газа

4
  • 1.11.2022, 20:40
  • 2,470
Жители Германии сократили на треть потребление газа

Правительство Германии еще в июле призвало граждан и бизнес экономить газ.

Жители Германии в рамках экономии энергоресурсов сократили потребление газа на 36% в сентябре по сравнению с сентябрем 2021 года. Об этом пишет Bild.

Экономия потребления газа на предприятиях промышленности составила почти 20% за этот период.

Сокращение потребления газа также связано с тем, то начало осени в Германии выдалось теплым, поэтому домохозяйствам проще обходиться без отопления.

Правительство Германии еще в июле призвало граждан и бизнес экономить газ из-за сбоев поставок из России.

В итоге только в летний период частным домохозяйствам и промышленным предприятиям удалось сократить потребление газа от 5% до 7%.

По данным Еврокомиссии Германия сократила потребление газа на 28% в августе и на 7,4% в сентябре по сравнению с этими же месяцами прошлого года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников
Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип
Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников